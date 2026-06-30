García Grana se amuebla con Ikea: la firma sueca equipará el nuevo espacio comunitario de este barrio

El barrio de García Grana contará próximamente con un nuevo espacio municipal equipado gracias a la colaboración de la conocida empresa Ikea. El Ayuntamiento de Málaga aprobará el próximo jueves un convenio con la compañía sueca para amueblar el local de la calle Fernández Fermina, 30, que se convertirá en uno de los puntos de encuentro del Plan Comunitario del barrio.

La empresa donará mobiliario y artículos para el hogar valorados en hasta 43.000 euros, una aportación que permitirá poner en marcha este nuevo espacio, pensado para acoger actividades dirigidas a fortalecer la convivencia y la participación vecinal.

Un lugar para que el barrio tome la iniciativa

El futuro local será uno de los escenarios donde se desarrollen las acciones del Plan Comunitario de García Grana, un proyecto que busca que sean los propios vecinos quienes detecten las necesidades del barrio y propongan soluciones de forma conjunta.

La iniciativa, puesta en marcha en 2023, trabaja con una metodología participativa en la que colaboran asociaciones, entidades sociales e instituciones a través de un grupo motor que acompaña el proceso. El objetivo es reforzar la cohesión social y el sentimiento de pertenencia entre quienes viven en la barriada.

barriada García Grana, vistas del barrio / Alfonso Vázquez

Además de la donación

La colaboración de Ikea no se limitará al equipamiento del local. El convenio también contempla la organización de talleres y charlas vinculados a las distintas líneas de trabajo del Plan Comunitario. Además, la compañía abrirá la puerta a que jóvenes participantes del proyecto puedan acceder a algunas de las acciones formativas que desarrolla en Málaga dentro de su estrategia de empleabilidad, facilitando así oportunidades de aprendizaje y acercamiento al mercado laboral. El convenio tendrá una duración inicial de un año, aunque ambas partes podrán prorrogarlo anualmente hasta alcanzar un máximo de tres años si la colaboración continúa dando resultados.

Ikea ya desarrolla otros proyectos sociales en Málaga

La colaboración con García Grana se suma a otras iniciativas sociales que Ikea impulsa desde hace años en la provincia. Entre ellas figuran su participación en la reforestación de Sierra Bermeja, la colaboración con Los Ángeles Malagueños de la Noche mediante el reparto de cenas de Nochevieja para personas vulnerables y distintos programas centrados en la empleabilidad, como la formación de alumnado de FP Dual o proyectos desarrollados junto a la Universidad de Málaga. La compañía enmarca estas acciones dentro de su estrategia de impacto social en la ciudad, con iniciativas dirigidas a favorecer la inclusión, el acceso al empleo y el desarrollo de la comunidad.