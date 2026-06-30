Ginkgo culmina la venta del proyecto de La Térmica de Málaga a Naiz Homes para desarrollar 600 viviendas y señala que las obras siguen el plazo previsto: "Es solo un relevo accionarial"

El grupo inversor Ginkgo ha confirmado este martes la culminación de la venta de Nueva Marina Real Estate SL (Numa), sociedad propietaria del desarrollo del proyecto de La Térmica en el paseo de Poniente de Málaga capital (y en la que participaba junto a Aedas Homes y Constructora San José), a la promotora de origen vasco a Naiz Homes, en una joint venture integrada junto a Azora. Esta operación, ya comunicada por la compradora Naiz Homes este pasado mes de mayo y que se ha completado hoy mismo, marca el relevo accionarial de uno de los proyectos de regeneración urbana más relevantes del litoral español, según ha comentado Ginkgo a través de la consultora Catella, que lo ha asesorado en el proceso de venta.

"La operación se sitúa entre las principales transacciones corporativas de suelo residencial cerradas en España en lo que va de 2026. La entrada de Naiz Homes y Azora abre una nueva etapa para el desarrollo, que continuará avanzando conforme a la hoja de ruta prevista", ha comentado la compañía. La transacción se sitúa entre las principales operaciones corporativas de suelo residencial cerradas en España en lo que va de 2026 (Naiz Homes ya habló de una prevé desarrollar una inversión en suelo superior a los 100 millones de euros y un volumen estimado de facturación de más de 600 millones de euros).

Dentro del desarrollo del sector, la sociedad Numa concentra las dos principales parcelas residenciales libres del ámbito, R3 y R5, que suman más de 61.000 metros edificables y permitirán desarrollar cerca de 600 viviendas en primera línea de playa.

"Ambas parcelas representan el núcleo residencial privado del proyecto y constituyen uno de los activos de mayor calidad y singularidad del mercado residencial español por su ubicación, escala y grado de avance urbanístico", sostiene Ginkgo.

Una imegen proyectada de las promoción de viviendas que se construirá en La Térmica de Malaga. / L. O.

"La Térmica representa plenamente la filosofía de inversión de Ginkgo: identificar proyectos con un extraordinario potencial de transformación y generar valor mediante una gestión activa, sostenible y de largo plazo. Desde nuestra entrada en el proyecto hemos trabajado para convertir un antiguo enclave industrial en uno de los desarrollos residenciales con mayor proyección de España, alcanzando los principales hitos urbanísticos que hoy permiten iniciar una nueva etapa con todas las garantías. Estamos orgullosos del trabajo realizado y convencidos de que Naiz Homes y Azora sabrán dar continuidad a esta visión y culminar un proyecto llamado a convertirse en un referente para Málaga", ha afirmado el CEO y Partner de Ginkgo Advisor, Guillaume Ribet.

El proyecto residencial se articula en torno a dos grandes actuaciones complementarias. La parcela R5, actualmente en desarrollo, constituye la primera gran materialización del proyecto y dará lugar a una promoción residencial de primer nivel diseñada por Leclercq Associés. Por su parte, R3 constituye la siguiente gran fase del proyecto y permitirá completar la transformación integral del ámbito.

"Exclusivamente un relevo accionarial": se mantiene la hoja de ruta prevista en La Térmica

Ginkgo asegura que la operación supone "exclusivamente" un relevo accionarial del desarrollo, manteniéndose la hoja de ruta prevista para su ejecución. "Las obras de urbanización continúan avanzando conforme al calendario establecido bajo la ejecución de Constructora San José, cuya participación está siendo determinante para materializar la transformación de este histórico enclave urbano", asevera.

Para Ginkgo, la operación supone "la culminación de un exitoso ciclo de creación de valor" iniciado con la adquisición del ámbito y desarrollado "a través de una intensa labor de gestión urbanística, ambiental y técnica que ha permitido situar el proyecto en una fase de elevada madurez". Desde la adquisición del activo, la compañía afirma que se ha acometido un "complejo proceso de transformación urbana, técnica y ambiental" que ha permitido convertir "uno de los suelos con mayor complejidad urbanística de Málaga en un proyecto preparado para afrontar su fase definitiva de desarrollo".

El proyecto de La Térmica de Málaga, con la imagen recreada de una de sus terrazas. / L. O.

Entre los los hitos más relevantes para la materialización del proyecto, ha citado la descontaminación de los antiguos terrenos industriales, el traslado de la subestación eléctrica, la aprobación definitiva del PERI, la aprobación e inscripción del Proyecto de Reparcelación, la aprobación del Proyecto de Urbanización y el inicio de las obras de urbanización. "Todo ello ha permitido reducir progresivamente el riesgo urbanístico del ámbito y consolidar las bases para el desarrollo de uno de los proyectos residenciales más relevantes del mercado español", ha señalado.

La compañía dice que desarrollo continuará avanzando "conforme a la hoja de ruta prevista, manteniéndose el proyecto residencial R5, actualmente en ejecución, mientras que la nueva propiedad impulsará el futuro desarrollo de R3, completando así la transformación integral del ámbito".

De la antigua Central Térmica de Endesa en Málaga a gran proyecto de regeneración urbana

Ginkgo recuerda que La Térmica constituye "una de las actuaciones urbanísticas más relevantes" actualmente en desarrollo en España. Situado sobre los terrenos que durante décadas ocupó la antigua central térmica de Endesa, el ámbito representa, según expone, "una de las últimas grandes oportunidades para desarrollar un proyecto residencial de gran escala en primera línea de playa dentro de una gran ciudad".

"La transformación de este histórico enclave industrial ha supuesto uno de los mayores retos urbanísticos afrontados por Málaga durante los últimos años. La descontaminación de los terrenos, el traslado de la subestación eléctrica y la tramitación de los principales instrumentos de planeamiento han permitido recuperar para la ciudad un espacio estratégico y convertir un antiguo suelo industrial en uno de los desarrollos residenciales con mayor proyección del mercado español", ha apuntado.

"Hoy, con los principales hitos urbanísticos alcanzados, el Proyecto de Reparcelación inscrito, el Proyecto de Urbanización aprobado y las obras de urbanización ya en ejecución, La Térmica inicia una nueva etapa que permitirá culminar la transformación de uno de los enclaves más emblemáticos del litoral malagueño", ha comentado.

"Nuevo referente urbano para Málaga"

Para Ginkgo, más allá de su dimensión inmobiliaria, el proyecto está llamado a convertirse en un "nuevo referente urbano" para Málaga, con una propuesta que combina "arquitectura contemporánea, sostenibilidad, amplios espacios libres, zonas verdes, dotaciones públicas y una oferta residencial diferencial".

El sector de La Térmica constituye una de las actuaciones de regeneración urbana más relevantes de Málaga y uno de los últimos grandes desarrollos residenciales en primera línea de playa actualmente disponibles en España. Situado en el distrito de Carretera de Cádiz, sobre los terrenos de la antigua central térmica de Endesa, el ámbito transformará un histórico enclave industrial en un nuevo barrio, combinando usos residenciales, hoteleros, terciarios y dotacionales. El desarrollo contempla una edificabilidad total superior a los 120.000 metros y permitirá la construcción de unas 870 viviendas.