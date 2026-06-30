La Junta de Andalucía destaca la labor de la Unidad de la Policía Adscrita en Málaga

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, dio la bienvenida el lunes a los 16 nuevos agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma que se han incorporado ya a la provincia de Málaga. Navarro destacó la «labor que realiza este cuerpo policial en pro de la seguridad ciudadana que los ha llevado a realizar el pasado año más de 4.600 intervenciones en la provincia».

La importancia de reforzar la dotación de esta plantilla persigue el objetivo de continuar trabajando en funciones tan importantes como la protección de los menores, las labores de apoyo en el Plan Infoca, la protección del medio ambiente, el refuerzo de la legalidad, la calidad y la seguridad del sector turístico o el apoyo en las intervenciones en los últimos fenómenos meteorológicos como las Danas y los trenes de borrascas, según han explicado desde la Junta en un comunicado.

«Además, los agentes de la Unidad Adscrita actúan frente al juego ilegal y contra las okupaciones de viviendas sociales de la Junta de Andalucía», añadió Navarro.

Plantilla consolidada

La delegada presentó a los nuevos funcionarios que ya se han incorporado a sus puestos de trabajo además de felicitar al Jefe de la Unidad de la Policía Adscrita, Francisco Campos; y a la inspectora Alicia Arroyo, que se encontraban en comisión de servicio y que ahora han podido consolidar su plaza. «Con la incorporación de estos nuevos efectivos la provincia consolida su plantilla con medio centenar de agentes y empezamos a poner solución a la falta de efectivos que Andalucía viene padeciendo desde hace tantos años», afirmó Navarro para detallar que en Andalucía son un total de 186 efectivos, de los cuales 159 son de nuevo acceso y 27 se encontraban en comisión de servicio.