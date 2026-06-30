Así es la lista de los grandes morosos de Hacienda en Málaga: casi 190 nombres y deudas de cerca de 750 millones

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria, publicada este martes, incluye a nivel nacional un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. El importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades (ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios), el importe sería de 15.364 millones, en este caso un 12,2% superior.

Con respecto a la provincia de Málaga, la relación de la Agencia Tributaria está compuesta por cerca de 190 nombres con una deuda global de cerca de 750 millones de euros, según un primer repaso realizado por este periódico. Han desaparecido en relación al ranking del año pasado unos 50 morosos en la provincia malagueña, a la vez que han entrado otros, aunque la tónica general de relacionados es a la baja, ya que en anteriores listados el número total de integrantes en Málaga rondaba los 220, con alrededor de 800 millones de débito conjunto.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica. Por otra parte, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Del total de 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones de euros (en la lista anterior eran 1.077 por importe de 1.579 millones) y 4.742 son personas jurídicas por importe de 13.752 millones (frente a los 4.920 del año anterior y 14.558 millones).

Por su parte, del importe total, 4.288 millones (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior: algo más de 4.507 millones de euros (el 28%); 1.224 deudores, el 20% del total.

Los morosos con la Agencia Tributaria en la provincia de Málaga

El primer puesto en cuanto a deuda con Hacienda en Málaga, como ha sido habitual desde que este listado se publica (comenzó a hacerse en 2015), sigue siendo para el conjunto de sociedades de la promotora Aifos (todavía en fase de liquidación dentro de su concurso de acreedores) junto a las deudas de sus propietarios, que suman casi 165 millones de euros.

En concreto, la lista de este año refleja que la matriz Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias SA concentra la mayor deuda individual de la provincia (88,7 millones). A esa cantidad habría que añadir la de otras sociedades filiales del grupo Aifos como Promotores y Consultores Ziur (otros 37,6) aunque cabe destacar que en la lista ya no aparece este año los 32 millones que también adeudaba la inmobiliaria Sun Farm (32 millones). En cambio, sí siguen apareciendo las deudas deudas del dueño de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y su esposa, Teresa Maldonado Taillefer, con 15,5 y 15,6 millones respectivamente, aunque en su caso imputables al patrimonio personal. Además, vuelven a figurar 6,3 millones de deuda de la empresa Promociones y Servicios Hoteleros Guadalpín, también vinculada a Aifos.

Un imueble de Mijas con lotes de garajes y traseros a subasta de la liquidación de Aifos. / L. O.

El nuevo listado publicado por Hacienda sigue revelando que grandes deudores de Málaga pertenecen al sector constructor e inmobiliario, que registró un gran número de quiebras durante tras la crisis de 2008. Buena parte de esas deudas llevan años en espera de ser cobradas, al pertenecer a firmas inmersas en largos procesos concursales o, en ciertos casos, a empresas ya extintas.

Tras el conglomerado de Aifos, aparece de nuevo en el nuevo listado (apareció por primera vez el año pasado) la empresa de materiales de construcción Jetnet Trade Company, ubicada en Estepona, con 51,6 millones.

A continuación aparece la antigua inmobiliaria Evemarina (31 millones en su sociedad matriz y otros 2,1 millones de Evemarina Hoteles). Le siguen en el ranking de morosos Europa Center (25,1), Baltus Collection (22 millones), Internalia Market (21,9) y la empresa Soltapi (21,5 millones).

Otras deudas significativas en Málaga

También continúa figurando con una cifra muy alta Promociones Cuevas Sánchez (11,4); Benaltos Inversiones (9,9), Edificaciones Sanitarias 2025 SL (9,1), Gestores de Estaciones Low Cost (8,8) y Promociones Lorcrimar (9,5). Cabe destacar la irrupción este año en el ranking de morosos de Casares Golf Garden, con una deuda de 10,3 millones de euros con la Agencia Tributaria.

Destacan además Milla Med, la sociedad matriz de Charanga (9,4); Servicios Omarpar 2014 SL (8,2), Peny Marketing (6,4); Petraxarquía (7); Proex 2000 (6,8 millones); Ailime (6,1); Vograla de Summa Hoteles (6); Majestic Construction and Development Group (6); Euralex y Grand Tranding 2005 (ambas con 5,8) y Mijas Hills Development (casi 5,4).

Otros casos son Bermeja Intermediation (4,7), Pelicano Beach (4,6), Hoteles Manilva (4,5), Auriga Crown Car Hire (4,2), Pais Dogon (3,9) Proyecto Ciudad Liberis (4,1), Construcciones Migmar (3,7) y HMB Imports (3,3). Figuran como nueva en el listado Viajes Marbesol, con 4,2 millones y la firma Limatex Europe, con 3,7 millones de débito.

En la relación también siguen apareciendo un grupo de conocidas compañías, entre ellas la gestora del conocido parque de atracciones Tívoli de Benalmádena, desde hace varios años también en concurso de acreedores (4,2) o la desaparecida Isofotón (3).