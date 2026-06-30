La Luz quiere una plaza para su gran artista y vecino Segundo Castro

Junto a artistas como José Mercé, Los Planetas o la escritora Elvira Lindo, el pasado 27 de mayo los Reyes de España entregaron en Toledo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes al veterano artista de vanguardia y vecino de La Luz Segundo Castro (Pozoblanco, Córdoba, 1939).

Ahora, la Asociación de Vecinos de La Luz quiere homenajear a quien también llegó a presidir este colectivo vecinal durante cerca de 5 años, dedicándole «una plaza que nos queda en el barrio que, aunque chiquita, es la única que no tiene nombre», explica Juan Cortés, presidente vecinal.

Segundo Castro recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de manos de los Reyes de España, el pasado mayo en Toledo. / Archivo familiar

Como detalla, se trata de un espacio arropado por ficus en la avenida de Antonio Gaudí, que también da a la avenida de Europa, una plaza ajardinada cuya dedicatoria al artista de La Luz no conllevaría ningún cambio de dirección a vivienda alguna.

El actual presidente de la asociación de vecinos explica que ya han pedido una reunión con el concejal de la Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, para trasladarle entre otros asuntos esta petición. Y también quieren hacer llegar la propuesta a la concejala de Cultura Mariana Pineda.

Los dirigentes vecinales Juan Cortés y Adolfo Sánchez, en la plaza que proponen para Segundo Castro, en La Luz. / A.V.

"Orgullosos de nuestro barrio"

El propio homenajeado, Segundo Castro, de 87 años, que ha superado un reciente ictus, agradece feliz y emocionado esta propuesta de su barrio, y lo que más repite a La Opinión es la palabra «gracias».

A su lado está su mujer, Emiliana Durán, quien cuando su marido era presidente de la Asociación de Vecinos de La Luz, ella presidía la de los mayores. Por eso, el también dirigente vecinal Adolfo Sánchez quiere agradecer la implicación de este matrimonio, y resalta que una plaza dedicada a Segundo Castro sería un motivo más para estar «orgullosos de nuestro barrio».

Otro momento de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes para Segundo Castro, que acudió al escenario acompañado por su hijo. / Archivo familiar

La trayectoria artística de este vecino de La Luz

La vocación artística de Segundo Castro comenzó a fraguarse en la Escuela de Artes y Oficios a los 13 años, aunque lo dejó por ser una formación demasiado decimonónica. 15 alumnos, entre ellos él, y un profesor, Pepe Duarte, que conoció a Picasso, salieron de la institución para formarse en la vanguardia. Segundo crearía con sus compañeros una escuela experimental de pintura y escultura, y fue miembro fundador del Equipo Córdoba, en unos tiempos en los que las obras se discutían y firmaban de forma colectiva.

Su arte llegó hasta Copenhague a finales de los 50, donde colaboró con el Equipo 57, en el que estaba Agustín Ibarrola, además de conocer, camino de Dinamarca, a Jorge de Oteiza.

Segundo Castro, en una foto de 2011, en su estudio en La Luz. / Gregorio Torres

Segundo Castro, que también formó parte del grupo artístico antifranquista Estampa Popular, estuvo 20 años viviendo en Bélgica, donde conoció a su mujer y allí estudió Bellas Artes y pintura mural.

Regresó a España en 1981, para instalarse en Málaga, primero en San Carlos Condote y más tarde en La Luz, donde enseñaría arte a los vecinos, además de presidir la asociación de vecinos.

Segundo Castro, de pie, primero por la izquierda, con Agustín Ibarrola y otros artistas en Copenhague, en 1958. / Archivo familiar

Obra en el Reina Sofía

En 2014 publicó su autobiografía, ‘El espejismo de una ilusión’. El Ayuntamiento de Málaga cuenta con varias obras de su autoría en el Museo Centro de Arte Contemporáneo, y también puede verse producción de Segundo Castro en el Reina Sofía de Madrid.