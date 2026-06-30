El Ayuntamiento da el paso final para sumar 77 viviendas públicas en Soliva con una inversión de 3,4 millones

El Ayuntamiento de Málaga continúa con la incorporación de 77 viviendas de protección oficial (VPO) de la promoción de la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, en Soliva, al parque municipal de vivienda. Para hacerlo, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) aprobará este jueves una modificación presupuestaria de 3,4 millones de euros, el paso necesario para formalizar la compra.

La operación llega después de que InmoCaixa comunicara el pasado mes de febrero su intención de vender esos pisos a un fondo de inversión. Ante esa decisión, el Consistorio ha optado por ejercer el derecho de tanteo, un mecanismo que le permite tener prioridad para comprar los inmuebles cuando salen a la venta, igualando el precio y las condiciones pactadas con cualquier otro comprador. Ese derecho existía porque la promoción se levantó sobre una parcela municipal que el Ayuntamiento sacó a subasta en 2006, adjudicada entonces a la Obra Social La Caixa (hoy InmoCaixa) para construir 98 viviendas protegidas destinadas al alquiler. En aquel contrato el Consistorio se reservó la posibilidad de recuperar las viviendas si algún día se ponían a la venta.

Una operación marcada por las protestas de los vecinos

La operación llega después de varios meses de incertidumbre para los inquilinos de la promoción. El pasado febrero trascendió que InmoCaixa pretendía vender las 77 viviendas a un fondo de inversión, una posibilidad que despertó la preocupación de los residentes por el futuro de sus contratos de alquiler. Además. la compra municipal se produce meses después de que los inquilinos denunciaran públicamente el estado de conservación de la promoción.

Los residentes llevaban años quejándose de problemas de mantenimiento, como averías, cortes de agua, calderas y placas solares fuera de servicio, grietas en algunas zonas del edificio o desperfectos en las zonas comunes. Además, un grupo de vecinos llegó a estudiar acciones judiciales contra InmoCaixa por la gestión de la promoción y por el proceso de venta de las viviendas. La decisión del Ayuntamiento también despeja la incertidumbre de muchos inquilinos, que temían un cambio de propietario y las consecuencias que pudiera tener para sus contratos de alquiler.

Soliva, calle Catedrático Cristóbal Cuevas, 21, bloque de VPO de Inmocaixa. Los vecinos denuncian desperfectos / Alfonso Vázquez

El IMV adquirirá las viviendas en las mismas condiciones económicas en las que InmoCaixa había pactado venderlas al fondo de inversión. Para ello, el consejo de administración aprobará un suplemento de crédito de 3,41 millones de euros, de los que 3,1 millones corresponden al precio de compra y el resto a impuestos y gastos derivados de la operación. Con la compra por parte del Ayuntamiento, los inmuebles pasarán a formar parte del parque municipal de vivienda, lo que pone fin a la incertidumbre generada por la posible entrada de un fondo de inversión como nuevo propietario.

También comprará dos viviendas para emergencias sociales

En la misma sesión, el IMV prevé aprobar la compra de dos viviendas de protección oficial que ya venía utilizando desde 2018 para alojar de forma temporal a familias y personas en situación de especial vulnerabilidad.

Ambos inmuebles, de 65 metros cuadrados, pertenecen a Buildingcenter y serán adquiridos por 81.066 y 65.861 euros, respectivamente, para incorporarlos de forma definitiva al patrimonio municipal destinado a atender situaciones de emergencia habitacional.