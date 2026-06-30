Málaga recuperará el Panteón de los Barrabino del Cementerio de San Miguel tras décadas de abandono

Málaga da un nuevo paso para la protección del patrimonio histórico del Cementerio Histórico de San Miguel, uno de los conjuntos funerarios monumentales más importantes del siglo XIX en España. La ciudad ha aprobado declarar la extinción de los derechos funerarios sobre la unidad de enterramiento del Panteón de los Barrabino, también citado en algunos documentos como Panteón de los Barabino, una medida previa y necesaria para poder abordar su futura rehabilitación.

La decisión se adopta por el vencimiento del plazo máximo de 75 años y por el abandono de la unidad de enterramiento, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior de los Servicios de Cementerios Municipales de la ciudad de Málaga. Este trámite abre ahora la vía administrativa para intervenir sobre un inmueble funerario de alto valor patrimonial.

Más de 40 años sin asumir la conservación del panteón

Según consta en el expediente, los descendientes llevan más de 40 años sin asumir los costes de conservación y mantenimiento del panteón. Tampoco habrían atendido las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento para evitar el deterioro del monumento funerario.

La extinción de los derechos funerarios no supone por sí sola el inicio inmediato de las obras, pero sí constituye un paso imprescindible para que la administración pueda actuar sobre el panteón y avanzar en su recuperación. El objetivo es evitar que el deterioro continúe afectando a uno de los elementos históricos destacados del recinto.

El Cementerio de San Miguel refuerza la recuperación de su patrimonio funerario

La actuación se enmarca en los trabajos que se vienen desarrollando para la protección, conservación y recuperación del patrimonio funerario del Cementerio Histórico de San Miguel. Este camposanto malagueño conserva algunos de los monumentos funerarios de mayor valor artístico y arquitectónico del siglo XIX, vinculados a familias destacadas de la historia de la ciudad.

El procedimiento seguido con el Panteón de los Barrabino es similar al que permitió impulsar la rehabilitación integral del Panteón de los Heredia, otro de los grandes hitos patrimoniales del cementerio malagueño. Con este nuevo paso, Málaga continúa la línea de intervención sobre enclaves funerarios históricos que forman parte de la memoria urbana de la ciudad.

Qué implica la extinción de los derechos funerarios

La declaración de extinción se produce cuando concurren causas previstas en la normativa municipal, como el cumplimiento del plazo máximo reconocido o el abandono de la unidad de enterramiento. En este caso, el expediente recoge tanto el vencimiento del periodo de 75 años como la falta prolongada de conservación por parte de los titulares o sus descendientes.

Este trámite permite desbloquear la situación administrativa del panteón y facilita que pueda incorporarse a las actuaciones de recuperación patrimonial del cementerio. La medida tiene, por tanto, un sentido de protección del patrimonio histórico de Málaga y de conservación de un espacio singular dentro del Cementerio de San Miguel.