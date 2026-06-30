Málaga para Vivir reclama que el nuevo paseo marítimo de El Palo no se convierta en "otra calle Larios"

El movimiento vecinal Málaga para Vivir, comité de El Palo, ha presentado este martes en el registro del Ayuntamiento varias alegaciones contra la ejecución del nuevo paseo marítimo de El Palo. Para el colectivo, es primordial que, previamente al paseo, se ejecute el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano 'Litoral de El Palo', previsto desde hace 15 años en el PGOU vigente, con un abanico de medidas que preserven el "tejido residencial" del barrio y no disparen los precios todavía más.

El propósito, recalcó María Aldama, de Málaga para Vivir, es que el paseo marítimo no se convierta "en otra calle Larios", lo que afectaría a la propia supervivencia de los vecinos en El Palo.

Representantes de Málaga para Vivir, ayer, en el paseo marítimo de El Palo. / A.V.

"Nuestra exigencia es que el paseo marítimo no se convierta en un catalizador de la turistificación del barrio, porque, automáticamente, todas las operaciones de mejora de la ciudad han acabado siendo el disparadero de la subida del precio del suelo y de sucesivas olas de gentrificación y, en este caso, de turistificación", señaló el arquitecto Eduardo Serrano, autor del Parque del Oeste.

A este respecto, Antonio Medina recordó que El Palo "es el barrio de Málaga que más jóvenes expulsa", y alertó de que el nuevo paseo marítimo "encarecerá aún más la vivienda, en un barrio en el que la vivienda es una emergencia". En este sentido, subrayó que la remodelación se enmarca en los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, con la potenciación de Málaga Este como polo turístico.

El riesgo de que se extienda el modelo 'Carihuela'

A este respecto, Francisco González alertó del riesgo de que se extienda el modelo "Carihuela" hasta El Palo, "con mucho entretenimiento y muchas cosas para los turistas; cartón piedra".

Por este motivo, las alegaciones incluyen la petición de ordenar, en el marco del plan especial, tanto el paseo marítimo como las playas. Con respecto al paseo, Francisco González destacó que el diseño de plazas diáfanas "puede que sea un pretexto para hacer espectáculos continuos". Por este motivo, reclamó que el diseño incorpore "zonas de exclusión" del uso comercial, para dejar libre el paso a los peatones.

Infografía del futuro paseo marítimo de El Palo. / L.O.

Málaga para Vivir también reclama la ordenación de las playas porque, apunta Miguel López Castro, "ya no solo se está privatizando cada vez más el paseo marítimo; ahora también la playa, tramo a tramo con sombrillas, o con el anexo de un restaurante".

Las alegaciones también incluyen el aumento de los espacios de sombra con nueva vegetación y que se mantenga la existente, así como nuevos equipamientos culturales "que podrían ubicarse en el solar de la antigua Cruz Roja y solar junto a La Milagrosa", señalan.

El carril motorizado del paseo marítimo

Málaga para Vivir también propone en las alegaciones que del actual carril motorizado de calle Banda del Mar y calle Quitapenas se eliminen los aparcamientos y el tráfico normal, para reservarlo únicamente "como vial de servicio para suministro, ambulancias etc...", precisa José Enrique de la Ossa.

La calle Banda del Mar, con la carretera junto al paseo marítimo. / Arciniega

Más limitaciones al uso turístico y de servicios, "para que no se altere el uso residencial"

Entre las alegaciones, y siguiendo el plan especial, los vecinos también propone preservar la trama urbana actual, aunque favoreciendo la mejora de la ventilación e iluminación; proteger las alineaciones de callejones, plazas y otro espacios de uso colectivo, y regular de forma específica los usos "preservando el tejido residencial y la normal convivencia vecinal y ciudadana".

Por último, Málaga para Vivir reclama implementar la reciente limitación de Viviendas de Uso Turístico, con una limitación a los establecimientos de alojamientos reglado, al uso turístico y al uso de servicios (terciario y hostelería) "para que no se altere el uso residencial".

Un rincón de la calle Pedraza Páez en las playas de El Palo. / A.V.

Como informó La Opinión, el Ayuntamiento decidió consultar con los vecinos el diseño del paseo marítimo. Málaga para Vivir va más lejos, y reclama la ejecución previa del plan especial pendiente. En la misma línea, y como también informó este periódico, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo también reclamó la semana pasada la ejecución del plan especial del barrio, pendiente desde 2011.

Para Blanca Giles, de Málaga para Vivir, "la gran preocupación que tenemos los vecinos de El Palo es la turistificación. Nos gusta un barrio de vecinos".