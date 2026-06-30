Los malagueños tendrán que pagar un nuevo arancel por comprar en Shein, AliExpress y Temu: cuándo entrará en vigor y cómo te afectará en tus próximos pedidos

Los malagueños, y ciudadanos europeos en general, que acostumbren a realizar compras en gigantes comerciales chinos como Shein, Temu o AliExpress se verán afectados por un nuevo arancel a partir de este miércoles 1 de julio, cuando la Unión Europea aplicará una tasa de tres euros adicionales a los pedidos cuyo importe sea inferior a 150 euros.

Esta medida no está destinada únicamente a las grandes compañías de comercio electrónico o a las importaciones que procedan de China, sino que se aplicará de forma generalizada a todas las compras online de cualquier país fuera de la Unión Europea que sean inferiores a 150 euros.

Las plataformas chinas, las más afectadas por la nueva regulación

Sin embargo, el amplio volumen de negocio de las plataformas de comercio electrónico chinas como Temu, Shein o AliExpress y los productos a bajos precios que ofrecen hacen que sean las más afectadas por esta regulación.

Esta medida, que entrará en vigor a partir de este miércoles 1 de julio, busca atajar la avalancha de paquetes que entran al mercado europeo, principalmente de China y que, según los datos de la UE, se han cuadruplicado desde 2022 hasta alcanzar los 5.900 millones de paquetes en 2025.

El peso de China en el comercio electrónico europeo

Según los datos de la Comisión Europea, los paquetes llegados de estas plataformas desde China representan el 98% de los que entran en la Unión Europea vía comercio electrónico, pero solo suponen un 2% del valor de las importaciones, ya que de media no alcanzan los nueve euros.

Para acabar con esta situación y que las importaciones de bajo precio tengan que enfrentarse a los mismos costes que el resto, la Unión Europea ha decidido poner en marcha esta tasa de tres euros por paquetes pequeños comprados fuera del continente.

Cómo se aplicará la tasa en los pedidos inferiores a 150 euros

Estos tres euros no serán por paquete o prenda, sino por categoría de producto adquirido en estas plataformas de comercio electrónico.

De este modo, si se compran tres camisetas, solo será necesario abonar una tasa de tres euros, mientras que si lo que se adquieren son tres camisetas y dos bolsos, el sobrecoste será de seis euros, o si se adquiere, además, un reloj, la tasa será de nueve euros.

Pero los encargados de pagar esta tasa no son los propios consumidores, sino el vendedor o importador de mercancía, salvo, en casos "muy excepcionales", cuando será el cliente el que tenga que abonarla.

Sin recargos sorpresa para el consumidor

De ese modo, las plataformas de venta electrónica no podrán cobrar la tasa a los destinatarios de los paquetes, aunque sí podrían hacer que sean los consumidores quienes la paguen de forma indirecta subiendo el precio de sus productos.

Sin embargo, en todo momento están obligadas a informar al consumidor del precio final de su compra, sin que pueda darse la circunstancia de que el usuario se encuentre con recargos sorpresa cuando reciba su pedido.

Una tasa temporal hasta julio de 2028

Esta tasa estará vigente de forma temporal hasta el próximo 1 de julio de 2028. La elección de esta fecha se debe a que este día es cuando acaba la excepción de tasas para importaciones inferiores a 150 euros que se estableció en los años 80 para romper las barreras administrativas desproporcionadas para las autoridades aduaneras y favorecer el comercio.

Pero esta medida se hizo antes de que el comercio electrónico llegara a ser el gigante comercial que es en la actualidad y de que se incrementara tanto su volumen de negocio como lo ha hecho en los últimos años.

La futura reforma de las aduanas de la Unión Europea

Así, será a partir del 1 de julio de 2028 cuando finalizará esta excepción y entrará en vigor una reforma más amplia de las aduanas de la UE en la que habrá una nueva tasa de gestión para todos los pedidos de países fuera de la UE que lleguen directamente al consumidor.

A pesar de que aún no se ha decidido de cuánto será esa tasa, la Comisión Europea ha sugerido inicialmente que se sitúe en los 2 euros.

Nueva tasa a los pedidos de bajo coste de Shein, Temu y AliExpress / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

Los motivos que han llevado a la UE a no esperar a julio de 2028 y poner en marcha ya esta tasa son la necesidad de atajar un problema que consideran urgente y que, tal y como aseguran, aumenta el riesgo de que entren productos falsificados o de mala calidad, distorsiona la competencia con los fabricantes europeos y dificulta que se respeten las normas comunitarias.