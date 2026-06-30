El PP de Málaga, sobre el registro de la Guardia Civil el Ayuntamiento de Frigiliana: "Llevamos muchos años pidiendo explicaciones"

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido hoy explicaciones al PSOE de Málaga después de que la Guardia Civil haya registrado el Ayuntamiento de Frigiliana y otras dependencias municipales.

Ortega ha señalado que, según ha trascendido en este medio, las actuaciones se enmarcan en unas diligencias abiertas para investigar la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que ha reclamado a la dirección provincial socialista “claridad, transparencia y colaboración absoluta con la Justicia”.

“El PSOE de Málaga tiene que dar la cara y explicar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana, porque hablamos de una investigación que afecta a dependencias municipales y, presuntamente, al uso de dinero público”, ha advertido, y ha recordado que el PP en el municipio lleva dos años denunciando presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión socialista al frente del Ayuntamiento de Frigiliana, especialmente en materia de contratación, transparencia y uso de los recursos públicos.

“Llevamos mucho tiempo pidiendo explicaciones, advirtiendo de situaciones que no nos parecían normales y reclamando que el Ayuntamiento actuara con transparencia y pleno respeto a la legalidad”, ha señalado.

El dirigente popular ha subrayado que el PP respeta el trabajo de la Guardia Civil y de la autoridad judicial, así como la presunción de inocencia, pero ha incidido en que los vecinos merecen explicaciones políticas inmediatas ante la gravedad de los hechos investigados.

En este sentido, ha reclamado al PSOE malagueño que aclare si tenía conocimiento de estas diligencias, qué medidas piensa adoptar y si va a exigir responsabilidades políticas en caso de confirmarse los hechos.

El dirigente popular ha defendido que los ayuntamientos deben ser ejemplo de limpieza, rigor y buena gestión, especialmente cuando se trata del dinero de todos los vecinos. “Es la administración más cercana al ciudadano y, como tal, deben responder ante un escándalo que mantiene en vilo a todo el municipio”, ha incidido.

Por ello, ha insistido en que el PSOE de Málaga debe ofrecer explicaciones públicas y garantizar la máxima colaboración del Ayuntamiento de Frigiliana con la investigación, “sin excusas, sin silencio y sin intentar tapar una situación de enorme gravedad institucional”.