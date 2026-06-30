El precio de la vivienda sigue subiendo en Málaga y confirma el "nivel crítico" de accesibilidad en casi todos sus barrios al exigir más del 45% de la renta

El precio de la vivienda nueva y usada en España mantiene en este 2026 una "tendencia alcista" en todo el territorio, con un incremento medio del 15,2% y una media de 2.066 euros el metro cuadrado en un contexto de fuerte demanda por el crecimiento de la población y una oferta residencial que continúa siendo escasa para dar una respuesta adecuada. Los datos del nuevo estudio "IMIE Mercados Locales" publicado este martes por la tasadora Tinsa y correspondientes al segundo trimestre del ejercicio, reflejan en el caso de la provincia de Málaga una subida del 14,9% interanual, con un valor promedio de 2.700 euros el metro.

"El fuerte crecimiento de la población durante los últimos años ha encontrado un contexto de escasez de oferta residencial que continúa alimentando el aumento de los precios de la vivienda. La demanda se mantiene en niveles robustos, a pesar de experimentar una ralentización en su crecimiento que es coherente con la menor capacidad de acceso para un segmento cada vez más relevante de los hogares", explica la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.

Arias añade que, pese a la "incipiente ralentización" del nivel de compraventas en España (en el caso de Málaga incluso han bajado en relación al año anterior), el volumen de producción de vivienda terminada "continúa alimentando tensiones de precios, revelando que la oferta continúa siendo escasa para atender las necesidades de espacio de la población actual".

Sube la tasa de esfuerzo para comprar vivienda en la provincia de Málaga

El informe, al igual que en trimestres anteriores, sitúa a la provincia malagueña en los primeros puestos del ranking español en cuando al nivel de ingresos familiares necesarios para costear el pago de una hipoteca (que suele cubrir el 80% del valor de una vivienda) a los actuales precios de mercado. El indicador (que este año ha sido actualizado en su algoritmo de cálculo) coloca a Málaga es como tercera provincia donde más esfuerzo se requiere a los hogares, con un 51,7% de sus ingresos (el trimestre anterior era el 49,3%), solo por detrás del 56,8% de Baleares y del 51,9% de Madrid.

De esta forma, la accesibilidad a la vivienda sigue complicándose. "El crecimiento de los precios, unido al leve aumento del coste hipotecario y la moderada pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto el nuevo repunte de la inflación, ha provocado un nuevo aumento de la tasa de esfuerzo de compra. Los hogares en España tienen que destinar un 35,7% de su renta disponible para pagar el primer año de hipoteca, frente al 34% del trimestre anterior, superando levemente el nivel considerado razonable", apunta Arias en relación al panorama nacional.

La consultora advierte de que, en los principales polos de empleo y focos turísticos (caso de Málaga), la dificultad de acceso a la vivienda alcanza "niveles críticos" desde hace varios trimestres, superando en varios casos el 50% de la renta disponible del hogar medio.

De hecho, el número de provincias que superan el 35% (nivel de esfuerzo considerado razonable) aumenta a 14 (frente a 8 el trimestre anterior). La lista la componen (además de Baleares, Madrid y Málaga) las provincias de Barcelona, Alicante, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Gerona, Guipúzcoa, Cantabria, Ceuta, Melilla y Sevilla.

De esta forma, la accesibilidad a la vivienda sigue complicándose. "El crecimiento de los precios, unido al leve aumento del coste hipotecario y la moderada pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto el nuevo repunte de la inflación, ha provocado un nuevo aumento de la tasa de esfuerzo de compra. Los hogares tienen que destinar un 35,7% de su renta disponible para pagar el primer año de hipoteca, frente al 34% del trimestre anterior, superando levemente el nivel considerado razonable", explica Tinsa.

Una agencia inmobiliaria en Málaga, donde el precio de la vivienda está disparado. / Álex Zea

La situación es igual de tensa a nivel de capitales. El análisis del esfuerzo teórico de compra refleja que en 19 capitales del total de 52 (15 en el trimestre anterior) se supera el nivel de esfuerzo de 35% considerado razonable. Las tensiones "críticas", donde la población local afrontaría esfuerzos teóricos de acceso a una vivienda por encima del 45% de su renta disponible, se localizan en Madrid (63,5%), Barcelona (62,3%), San Sebastián (61,9%),, Palma (53,8%), Málaga (52,9%), Cádiz (50,6%), Valencia (45,4%) y Sevilla (45,2%).

En el caso de Málaga capital, ese 52,9% de esfuerzo teórico supone un punto y medio más que el dato del primer trimestre (50,3%). Los precios en la ciudad han aumentado un 14,9% en el último año, con una media de 2.937 euros el metro cuadrado.

¿Qué esfuerzo de renta exige cada distrito de Málaga para comprar vivienda al residente?

Todos los distritos de la capital se mantienen en este segundo trimestre de 2026 en criterios tensionados (y casi todos por encima del 45% de umbral crítico mencionado por Tinsa), con tasas en la mayoría de los casos algo por encina de las del trimestre anterior.

Los que más exigen al comprador en esta ocasión son Palma-Palmilla incluyendo la zona de Martiricos (69,1%), Teatinos-Universidad, (57,9%), el Centro Histórico (55,7%) y Carretera de Cádiz 56,9%), Bailén-Miraflores (53,9%), Cruz de Humilladero (51%), Puerto de la Torre (50,2%), Ciudad Jardín (48,8%), Málaga Este (47,7%), Campanillas (45,2%) y Churriana (44,6%). Churrriana sería el único que no supería, por muy poco, ese índice del 45%.

Los valores medios de la vivienda más altos de Málaga capital, por distritos, son los siguientes, expresados en euros por metro cuadrado (y con el incremento anual del precio entre paréntesis):

1 Málaga Este 3.930 euros/m2 (9,8%)

2 Centro 3.358 euros/m2 (8,4%)

3 Teatinos-Universidad 3.541 euros/m2 (14,7%)

4 Carretera Cádiz 2.980 euros/m2 (17,3%)

5 Puerto de la Torre 2.920 euros/m2 (19,6%)

6 Cruz de Humilladero 2.659 euros/m2 (17,6%)

7 Palma-Palmilla 2.603 euros/m2 (6,9%)

8 Bailén-Miraflores 2.495 euros/m2 (14,2%)

9 Churriana 2.368 euros/m2 (6,1%)

10 Ciudad Jardín 2.227 euros/m2 (19,2%)

11 Campanillas 2.100 euros/m2 (21,7%)

¿A cuánto está la hipoteca en Málaga

En cuanto a la hipoteca media en Málaga, el informe de Tinsa la cuantifica, en la media del segundo trimestre de 2026, en 244.843 euros, frente a los 173.331 de media nacional. La cuota hipotecaria de los malagueños, de acuerdo al coste financiero medio vigente, es de 1.126 euros al mes (en España es de 812 euros).

A nivel provincial, la cuota alcanza los 1.412 euros en Baleares y 1.204 en Madrid, con Málaga en el tercer puesto (los citados 1.126), por delante de los 955 de Barcelona.