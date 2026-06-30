El PSOE pide prudencia tras los registros en el Ayuntamiento de Frigiliana: "Esperemos que se conozcan cuanto antes los hechos"

Tras el conocimiento de los registros de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Frigiliana, el PSOE de Málaga ha reaccionado para pedir "prudencia".

"Desde el PSOE de Málaga hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, del registro realizado por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Frigiliana", afirman desde el partido.

Agentes de la Comandancia de Málaga se han presentado en las dependencias municipales para obtener información sobre algunas contrataciones públicas, en relación con una investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

"Pedimos prudencia, expresamos nuestro máximo respeto a la investigación y ofrecemos plena colaboración", expresa el grupo socialista, alegando que esperan que "se conozcan cuanto antes los hechos objeto de investigación y se puedan ofrecer las explicaciones oportunas".