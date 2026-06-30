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Publicadas las listas provisionales para las oposiciones de TAG y la promoción interna de Bomberos en Málaga

Se abren diez días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar la exclusión en las convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Málaga

Ayuntamiento de Málaga / L.O.

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

El proceso para cubrir nuevas plazas en el Ayuntamiento de Málaga sigue avanzando. La administración ha aprobado las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en dos convocatorias de empleo público: una para incorporar ocho Técnicos de Administración General (TAG) por turno libre y otra para 23 plazas de bombero mediante promoción interna.

En el caso de los puestos de Técnico de Administración General, un total de 120 personas han sido admitidas, mientras que 12 aspirantes han quedado excluidos de forma provisional. Por su parte, en la convocatoria de bomberos figuran 23 admitidos y un excluido.

Diez días para presentar reclamaciones

La publicación de estas listas abre ahora un nuevo plazo para que quienes detecten algún error o necesiten aportar documentación puedan hacerlo. Los aspirantes dispondrán de 10 días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar los motivos que hayan provocado su exclusión. Las listas completas estarán disponibles en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y también se anunciarán previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Un proceso para reforzar la plantilla municipal

Las ocho plazas de TAG se cubrirán por turno libre, mientras que las 23 de bombero están dirigidas al personal que opta a promocionar dentro del Servicio de Prevención de Incendios. Esta convocatoria forma parte del proceso con el que el Ayuntamiento pretende culminar la nueva clasificación profesional de estos empleados públicos.

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Para más información sobre ambas convocatorias y las listas provisionales puede consultarse la página de empleo público del Ayuntamiento de Málaga.

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