MERCADILLO
El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
Los visitantes pueden encontrar en este rastro desde cerámica y complementos hasta productos frescos como frutas, verduras y encurtidos
La localidad malagueña de La Cala de Mijas se ha convertido en todo un paraíso de los descuentos gracias a su mercadillo tradicional, que cada miércoles y sábado ofrece a vecinos y visitantes desde cerámica, artesanía y ropa hasta alimentación y productos frescos por tan solo unos euros.
De ese modo, este rastro que se sitúa a pocos minutos a pie de la playa se posiciona como el plan favorito de quienes desean adquirir toda clase de productos a bajos precios y al aire libre.
Ropa, calzado, bolsos y complementos en el mercadillo de La Cala de Mijas
Tanto el mercadillo de los miércoles como el de los sábados está formado por unos 150 puestos en los que los usuarios pueden conseguir bolsos, ropa, calzado, bisutería y complementos.
Además, entre la amplia oferta de este rastro se encuentran también artículos de artesanía, cerámica, cuero y decoración, además de menaje del hogar, artículos de regalo, flores, plantas y pequeños electrodomésticos.
Frutas, verduras y productos frescos en el recinto ferial malagueño
Y para quienes quieran aprovechar su visita al mercadillo para adquirir productos frescos de primera calidad a precios económicos, este mercadillo ofrece gran diversidad de puestos de frutas y verduras, además de frutos secos, encurtidos, caramelos y otros tantos productos de alimentación.
Todo ello se puede adquirir en este mítico mercadillo que se instala en el recinto ferial de La Cala de Mijas cada miércoles y sábado, a excepción de los festivos, cuando se suele paralizar esta actividad comercial. El horario para visitar sus puestos es de 9.00 a 14.00 horas.
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
- La Noche de San Juan toma hoy las playas de la provincia de Málaga con música, júas y actividades
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
- La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
- El gran parque acuático gratuito a una hora de Málaga que abre este fin de semana con 1.000 metros cuadrados de atracciones, toboganes enormes y piscinas