El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía

La localidad malagueña de La Cala de Mijas se ha convertido en todo un paraíso de los descuentos gracias a su mercadillo tradicional, que cada miércoles y sábado ofrece a vecinos y visitantes desde cerámica, artesanía y ropa hasta alimentación y productos frescos por tan solo unos euros.

De ese modo, este rastro que se sitúa a pocos minutos a pie de la playa se posiciona como el plan favorito de quienes desean adquirir toda clase de productos a bajos precios y al aire libre.

Ropa, calzado, bolsos y complementos en el mercadillo de La Cala de Mijas

Tanto el mercadillo de los miércoles como el de los sábados está formado por unos 150 puestos en los que los usuarios pueden conseguir bolsos, ropa, calzado, bisutería y complementos.

Además, entre la amplia oferta de este rastro se encuentran también artículos de artesanía, cerámica, cuero y decoración, además de menaje del hogar, artículos de regalo, flores, plantas y pequeños electrodomésticos.

Frutas, verduras y productos frescos en el recinto ferial malagueño

Y para quienes quieran aprovechar su visita al mercadillo para adquirir productos frescos de primera calidad a precios económicos, este mercadillo ofrece gran diversidad de puestos de frutas y verduras, además de frutos secos, encurtidos, caramelos y otros tantos productos de alimentación.

Todo ello se puede adquirir en este mítico mercadillo que se instala en el recinto ferial de La Cala de Mijas cada miércoles y sábado, a excepción de los festivos, cuando se suele paralizar esta actividad comercial. El horario para visitar sus puestos es de 9.00 a 14.00 horas.