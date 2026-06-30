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El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga incorpora 50 nuevos efectivos en su plantilla

La plantilla aumentará en las próximas semanas hasta alcanzar los 306 efectivos

Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. / L. O.

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La Opinión

Málaga

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga incorporará en las próximas semanas a 50 nuevos funcionarios, por lo que la plantilla quedará compuesta por 306 efectivos. Se trata de la promoción que acaba de completar el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (Espam).

El concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, asistió el lunes al acto de clausura del curso de formación, que tuvo lugar en el Parque Central de Bomberos (Martiricos), así como responsables y profesores de la Espam y mandos del Real Cuerpo de Bomberos, según informaron desde el Ayuntamiento en un comunicado.

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Este curso es la última prueba prevista en la convocatoria de plazas de bombero publicada en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023. Estos 50 nuevos funcionarios se sumarán a los 40 que se incorporaron en diciembre de 2023, así como a los cuatro oficiales técnicos que tomaron posesión el pasado mes de mayo. Además, en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, se contemplan otras 45 plazas, y cara a la oferta de empleo público de 2026 se está trabajando en la propuesta de 40 más. En paralelo, se ha completado el proceso de reclasificación profesional de 162 bomberos, estando en marcha el proceso de otros 23.

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