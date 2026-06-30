El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola

La presentadora Toñi Moreno, nacida en Barcelona pero criada desde los 8 años en Sanlúcar de Barrameda, ha hecho de Málaga su nuevo hogar con la compra de una vivienda en la que ha conseguido combinar los colores neutros y elegantes con la sensación de cercanía y comodidad en cada una de sus estancias.

Fue en enero del pasado 2025 cuando Moreno adquirió este inmueble a escasos metros de la playa que comparte con su pequeña hija Lola. Desde entonces, han sido repetidas las ocasiones en las que la comunicadora ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar orgullosa su vivienda y la forma tan personal en la que madre e hija la han convertido en un verdadero refugio.

Una casa de tonos neutros, minimalismo y detalles personales de Toñi Moreno

"Por fin tengo mi hogar en Málaga, no sabéis lo feliz que estoy del resultado de mi casa", ha señalado la presentadora en sus redes sociales tras poner a punto esta vivienda que se caracteriza por el "ambiente tan acogedor" que han logrado crear. "Mi hogar está más bonito que nunca", ha añadido la presentadora.

Este inmueble cuenta con una estética serena y minimalista, en la que destacan los tonos neutros, como el blanco, el crema o el tostado, presentes tanto en paredes y mobiliario como en la decoración.

Premios, libros y recuerdos en una estantería de microcemento en Málaga

Sin embargo, la presentadora ha conseguido imprimirle a esa sencilla estampa su sello personal con toques de color en ciertos detalles, como sus candelabros y velas de colores rosas o azulados, además de una enorme estantería de microcemento repleta de sus premios, libros y recuerdos de toda una vida personal y profesional.

La estancia principal de esta casa se encuentra en su salón, dividido entre un apartado de 'relax', con un sofá de tonos claros, mesas auxiliares, la mencionada estantería de microcemento y una chimenea; a lo que se suma otro apartado a modo de despacho con una silla de color teja y una mesa de madera.

Salón, comedor y rincón musical para la hija de Toñi Moreno

Esta estancia se divide, a su vez, en una especie de zona de comedor con una mesa redonda y distintas sillas para las reuniones familiares, en la que el protagonista es un aparador de madera restaurada con una vajilla impoluta visible.

Además, Moreno ha querido poner en valor su amor por la música con sus guitarras colocadas en un lado de la sala, además de haber creado el propio rincón musical de su hija Lola con un minipiano de madera.

El recibidor más íntimo de la casa de Toñi Moreno

Uno de los lugares favoritos de la presentadora en su hogar es su recibidor, en el que cuenta con distintas fotografías de sus seres queridos sobre una entradita de madera.

Sobre este enclave, la comunicadora ha asegurado en sus redes sociales: "Es la entrada de mi hogar en Málaga, donde vivo con Lola. Me gusta abrir la puerta de la calle y encontrarme con ellos; mis familiares fallecidos. Están mi padre, mi tía Carmen que nos dejó este año, mi abuela Antonia... Faltan algunos".

Fotografías familiares, terraza y jardín junto a la playa

De igual modo, ha continuado explicando: "Siento que desde donde estén protegen mi casa y a mi niña. Me gusta saludarlos al entrar, les hablo, los abrazo, y les cuento donde necesito su empujoncito. Los echo de menos pero los tengo tan presentes. Y mi hija sabe que tiene una familia en la tierra, y otra en el cielo".

Junto a esta entrada y al salón, se encuentra otro de los espacios más destacados de la vivienda, su amplia terraza y un jardín, con zona verde en la que su pequeña Lola puede jugar al aire libre mientras ella disfruta del buen clima y las vistas inmejorables de la zona.

Las estancias comunes se completan con la cocina, situada junto a la terraza, que sigue el mismo estilo minimalista que el resto de la casa con tonos blancos que confieren mayor luminosidad al entorno y que se completan con una zona de desayuno con una mesa alta, taburetes y fotografías familiares para darle ese toque personal y cálido presente en todo el inmueble.