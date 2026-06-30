El rincón más salvaje de la provincia sigue sorprendiendo 25 años después

Hay lugares que creemos conocer... hasta que los descubrimos desde otra perspectiva.

Eso ocurre este verano en BIOPARC Fuengirola. Muchos malagueños han recorrido alguna vez sus senderos tropicales, han visitado a los gorilas, se han detenido frente a los tigres de Sumatra o han disfrutado de una jornada en familia entre cascadas y exuberante vegetación. Sin embargo, muy pocos han vivido la experiencia cuando el sol comienza a esconderse. Y es precisamente ahí donde empieza otra historia.

Coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, BIOPARC Fuengirola vuelve a convertirse en uno de los grandes planes del verano en la provincia gracias a un horario que lo hace único en España. Durante julio y agosto permanece abierto habitualmente hasta las 23:00 horas, permitiendo recorrer sus selvas tropicales cuando el calor da una tregua y la naturaleza cambia por completo. Porque la selva también tiene su propio atardecer.

BIOPARC está repleto de hermosos animales / L.O.

Una nueva aventura cuando se pone el sol

Mientras las temperaturas descienden, la vegetación crea un agradable microclima que transforma el paseo en una experiencia completamente diferente. El sonido del agua gana protagonismo, la luz cambia entre los árboles y muchas especies comienzan a mostrar comportamientos imposibles de observar durante las horas centrales del día.

Los tigres de Sumatra recorren su territorio con mayor actividad, los bingturones despiertan, los hipopótamos pigmeos abandonan la tranquilidad del día y aves como cálaos llenan la selva de nuevos sonidos. La visita deja de ser únicamente un recorrido para convertirse en una inmersión en la vida salvaje.

Nuevas actividades estivales y una experiencia completamente diferente al caer el sol

Durante los meses de julio y agosto, los visitantes pueden participar en visitas guiadas, asistir a encuentros especiales con los cuidadores, descubrir cómo trabajan los profesionales que velan por el bienestar de los animales y contemplar enriquecimientos ambientales que muestran los comportamientos naturales de numerosas especies.

Cada tarde, además, el Claro de Selva vuelve a llenarse de ritmo con los espectáculos de danzas africanas, una de las propuestas más esperadas por quienes visitan el parque durante los meses estivales. A lo que se suma la actividad nocturna de aves y mamíferos.

Los flamencos son aves muy conocidas de BIOPARC Fuengirola / L.O.

Y este año llega una novedad muy especial. A partir del 23 de julio, todos los jueves, el parque estrena Noches Mayas, una experiencia independiente que incorpora el espectáculo Los Guardianes del Amanecer, una propuesta que une cultura, naturaleza y puesta en escena para ofrecer una forma diferente de disfrutar de las noches de verano.

Mucho más que un zoológico

Este 2026 BIOPARC Fuengirola celebra además 25 años de compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Durante este tiempo se ha convertido en uno de los zoológicos europeos con mayor participación en programas internacionales de especies amenazadas, logrando nacimientos tan importantes como dragones de Komodo, gorilas de llanura, orangutanes, tapires malayos, nutrias gigantes o el críticamente amenazado faisán de Edwards.

Pero quizá su mayor éxito sea haber conseguido que miles de personas comprendan que un zoológico moderno no es solo un lugar donde observar animales, sino un espacio donde conservar, investigar, educar y emocionar.

Es el mejor momento para volver a visitar BIOPARK Fuengirola / L.O.

Todo ello mientras el visitante recorre algunos de los ecosistemas más espectaculares del planeta: Madagascar, África ecuatorial, Sudeste Asiático, Indo-Pacífico o la reciente ampliación dedicada a Centro y Sudamérica, inspirada en la expedición que completó la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.

El mejor momento para volver a BIOPARC

Quizá este verano no haga falta buscar un destino lejano para vivir una experiencia diferente. A menos de una hora de cualquier punto de la provincia, existe un lugar donde el calor se queda fuera, la vegetación envuelve cada rincón y la naturaleza marca el ritmo de la visita.

Porque después de 25 años, BIOPARC Fuengirola sigue sorprendiendo incluso a quienes creen conocerlo.

Este verano es el momento perfecto para volver. Para descubrir cómo cambia la selva cuando cae la tarde, disfrutar de una cena rodeado de naturaleza, compartir una experiencia diferente en familia y dejarse sorprender, una vez más, por uno de los espacios de ocio más singulares de la provincia de Málaga.

Toda la programación especial del verano, los horarios ampliados y las actividades del 25 aniversario pueden consultarse en la página web de BIOPARC Fuengirola.

Pero la verdadera esencia de BIOPARC Fuengirola va mucho más allá de la visita.

Desde hace 25 años, el parque trabaja cada día por la protección de la biodiversidad participando en más de 40 programas internacionales de conservación de especies amenazadas. Cada nacimiento, cada proyecto de investigación, cada colaboración con otras instituciones zoológicas y cada acción educativa forman parte de un compromiso global con la preservación de la fauna salvaje y sus hábitats.

Para más información

Teléfono: 952 66 63 01

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Página web: https://www.bioparcfuengirola.es/

Ubicación: C. Camilo José Cela, 6, y 8, 29640 Fuengirola, Málaga