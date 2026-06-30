Riyadh Air abre la venta de billetes para volar entre Málaga y Riad este verano

Riyadh Air, la nueva aerolínea nacional de Arabia Saudí, ha abierto este martes 30 de junio la venta de billetes para sus conexiones entre Riad, Málaga y Madrid, dos rutas que comenzarán a operar a mediados de julio y que refuerzan la conectividad aérea entre España y Arabia Saudí.

En el caso de la Costa del Sol, la compañía inaugurará un servicio estacional entre Riad y Málaga que estará operativo del 14 de julio al 8 de septiembre de 2026, con tres frecuencias semanales. La aerolínea destaca que esta ampliación responde a su compromiso de ofrecer rutas de ocio «muy solicitadas».

Nueva conexión para este verano desde Málaga a Riad con Riyadh Air. / Riyadh Air

Vuelos directos entre Málaga y Riad durante el verano

La conexión con Málaga tendrá carácter estacional y se concentrará en los meses centrales del verano, una época clave para el turismo internacional en la Costa del Sol. La apertura de la venta de billetes permite ya reservar plazas a través de la web de la aerolínea o mediante agencias de viajes.

Los vuelos entre Riad y Málaga serán operados por aviones Boeing 787-9 Dreamliner de Riyadh Air, el mismo modelo previsto para la conexión con Madrid.

Además de la ruta con Málaga, Riyadh Air pondrá en marcha la conexión entre Madrid y Riad a partir del 17 de julio de 2026. Según la aerolínea, se tratará de la única ruta directa entre ambas capitales y contará con cuatro vuelos semanales.

La compañía sitúa así a España entre sus nuevos destinos europeos, con una doble apuesta por Madrid como enlace directo con la capital saudí y por Málaga como destino vacacional durante la temporada de verano.

La venta de billetes para ambas rutas ha comenzado este martes. / riyadh air

Billetes ya a la venta y programa de fidelización

La venta de billetes para ambas rutas ha comenzado este martes. Los pasajeros pueden adquirirlos a través de la página web de Riyadh Air o en agencias de viajes.

La aerolínea también ofrece a los clientes la posibilidad de convertirse en «miembros fundadores» de Sfeer, su programa de fidelización, coincidiendo con el lanzamiento comercial de estas nuevas conexiones.

Una aerolínea joven dentro de la estrategia saudí de conectividad

Riyadh Air es una compañía de reciente creación impulsada por el fondo soberano de Arabia Saudí, el Public Investment Fund, dentro de la estrategia del país para reforzar el papel de Riad como gran centro internacional de transporte, turismo y conexión aérea entre Asia, África y Europa. La aerolínea fue anunciada en marzo de 2023 y nació con la ambición de operar como una compañía de servicio completo, apoyada en una flota de nueva generación y en una propuesta muy vinculada a la digitalización.

Pocos días después de su presentación, Riyadh Air anunció un pedido de hasta 72 aviones Boeing 787-9 Dreamliner, el modelo con el que ahora prevé operar las rutas con España. La compañía forma parte de los planes de transformación económica de Arabia Saudí y aspira a situar a su capital como uno de los grandes hubs aéreos internacionales durante los próximos años.

Málaga refuerza su mapa aéreo hacia Oriente Medio y el norte de África

La llegada de Riyadh Air se enmarca en un momento de crecimiento de las conexiones del aeropuerto de Málaga con países del entorno de Oriente Medio, el Golfo y el norte de África. Según la relación de destinos publicada por Aena, desde Málaga figuran conexiones con Doha, en Qatar; Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos; Baréin; Kuwait; Riad, en Arabia Saudí; Estambul, en Turquía; y Tel Aviv, en Israel. En el caso de Doha, Aena ya comunicó que Qatar Airways pasaba a operar la ruta durante todo el año, con tres vuelos semanales en temporada de invierno y conexión desde el hub de Hamad con más de 170 destinos internacionales.

El mapa también es especialmente amplio hacia Marruecos, uno de los mercados más próximos y mejor conectados con la Costa del Sol. Aena recoge rutas desde Málaga a Casablanca, Marrakech, Fez, Rabat, Tánger y Tetuán, operadas por compañías como Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Ryanair o easyJet, según el destino. Esta oferta sitúa al aeropuerto malagueño como una de las principales puertas de entrada del sur de Europa para viajeros procedentes del Magreb, Oriente Medio y los países del Golfo, especialmente durante los meses de mayor actividad turística.