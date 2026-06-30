Jóvenes de Málaga que abandonaron sus estudios ante una segunda oportunidad: logran el título de ESO de la mano de Arrabal-AID

Veintiún jóvenes de Málaga han logrado cerrar una etapa que quedó interrumpida antes de tiempo. La Escuela de Segunda Oportunidad de la Asociación Arrabal-AID ha clausurado este martes el curso en el IES Vicente Espinel, Gaona, con la entrega de diplomas al alumnado que ha obtenido el título de ESO tras un proceso marcado por el acompañamiento educativo, la orientación personal y la recuperación de la confianza para volver a estudiar o acceder al mercado laboral.

Son jóvenes, como indica Arrabal-AID, que con apoyo y acompañamiento, han conseguido superar distintas problemáticas y necesidades educativas previas a su participación en este sistema educativo, situaciones que les impidieron completar la ESO cuando correspondía y que supusieron un abandono escolar temprano que ahora se va solventando.

Pero no sólo se ahonda en los conocimientos académicos de la ESO. Este modelo sigue afianzándose al incluir otras acciones complementarias para mejorar la calidad de vida de sus participantes a través de iniciativas de apoyo para el empoderamiento, la orientación vocacional, la reducción de la brecha digital o la generación de las primeras oportunidades laborales

Más de 20 nuevos titulados en ESO en la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID de Málaga

Un total de 55 jóvenes entre los 16 y 28 años han participado este curso en las acciones educativas de la escuela. De todo este grupo, 22 se presentaron a las pruebas libres celebradas en los meses de abril y junio para obtener la ESO y otros 13 optaron por la vía de la Educación Secundaria para Adultos (ESPA).

El total de aprobados ha sido de 21 respecto a los que accedieron a las pruebas finales -35-, lo que supone alcanzar un índice de éxito del 60 por ciento. Aunque no lograron titularse, destaca el hecho que otros 5 chicos y chicas han superado alguno de los tres ámbitos en los que se divide el examen, con lo que están un poco más cerca de aprobar la Secundaria en próximas convocatorias.

Estudiantes de la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID en Málaga. / L.O.

El gusto por aprender y seguir adquiriendo conocimientos ha calado en el grupo que acaba de superar la Secundaria, reconocen desde Arrabal-AID. Así, al menos la mitad de los recién graduados se plantea seguir estudiando en la enseñanza reglada, matriculándose bien en Bachillerato, bien en la Formación Profesional de Grado Medio. Un camino que da más sentido aún a esta segunda oportunidad educativa.

"Una nueva oportunidad para volver a creer en sí mismos"

En la ceremonia de graduación ha participado la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucia, Ruth Sarabia, quien ha felicitado al alumnado de la Escuela por ser ejemplo de resiliencia por subirse a un modelo educativo más personalizado que se ajusta a sus necesidades.

La también responsable de áreas como Juventud y Familias ha defendido “una mayor flexibilidad del sistema, para adaptarlo a las personas”. En la misma línea, la referente educativa de la Asociación Arrabal-AID María José Álvarez, ha subrayado cómo los jóvenes “encuentran una nueva oportunidad para volver a creer en sí mismos, descubrir sus capacidades y construir un proyecto de vida y profesional. En la E2O no miramos lo que pasó antes, sino lo que una persona es capaz de conseguir a partir de ahora”.

También han tenido voz los alumnos. En su nombre, Sofía ha puesto el foco en los temas de salud que en ocasiones frenan el normal desarrollo de los jóvenes: “Los seres humanos somos vulnerables, necesitamos una sociedad más empática donde la ansiedad deje de ser un tabú, donde por encima de la exigencia, se potencie el enseñar”.

Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID: lecciones de octubre a junio dos días por semana

La Escuela de Segunda Oportunidad de la Asociación Arrabal-AID abre sus puertas de octubre a junio, meses en los que el alumnado participa de media en dos sesiones semanales de 2 horas cada una en las que cuentan con el apoyo técnico de un especialista en intervención social que se encarga de guiar su proceso de aprendizaje de cara a la obtención del Graduado en Secundaria. Esto ha permitido completar un trabajo evolutivo en las distintas materias que componen los tres ámbitos en los que se estructura el examen: Científico-Tecnológico, Comunicación y Social.

Las circunstancias por las que el grupo joven no completó la ESO en su momento son variadas y, entre ellas, podemos encontrar falta de motivación, problemas de adaptación, dificultades en el entorno e incluso situaciones de acoso escolar en la infancia. El paso a una etapa de mayor madurez, el acceso a la metodología que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada persona y el apoyo técnico prestado son elementos claves para alcanzar el alto número de aprobados.

Estudiantes que han participado en la Escuela de Segunda Oportunidad de Arrabal-AID en Málaga en ediciones anteriores. / La Opinión

Además de este apartado educativo, los jóvenes participantes en la Escuela de Segunda Oportunidad disfrutan de un itinerario completo, participando en otras acciones de orientación laboral, capacitación tecnológica y profesional que contribuyen a identificar sus preferencias en cuanto al trabajo y clarifica los pasos que deberán completar para alcanzar nuevas metas.

Una década ofreciendo una educación personalizada en Málaga y Cádiz

La Escuela de Segunda Oportunidad de la Asociación Arrabal-AID, que lleva funcionando diez años auqnue obtuvo la acreditación oficial en 2017, forma parte de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O España) y cuenta con sedes en Málaga y Cádiz ofreciendo a la juventud recursos de orientación y acompañamiento además de un marco educativo personalizado con fórmulas pedagógicas innovadoras, participativas e inclusivas para facilitar que los quienes cuentan con mayores dificultades alternen formación y empleo.

Entre sus principios de intervención figura proporcionar experiencias motivadoras y entornos de aprendizaje flexibles y adaptados a sus necesidades, así como favorecer el retorno al sistema educativo reglado junto con el desarrollo de competencias transversales necesarias para la vida y el empleo.

En una década han participado en esta Escuela de Segunda Oportunidad más de medio millar de alumnos y alumnas.