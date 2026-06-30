Vox da un portazo en la primera votación de investidura de Moreno y fuerza a una segunda: "Es una pena, pero el PP ha demorado el único acuerdo posible"

Juanma Moreno no es presidente de la Junta de Andalucía. No todavía. Así lo ha decidido este martes la cámara autonómica con la votación en contra de PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox al proyecto de gobierno de un Partido Popular que, según los de Manuel Gavira, "se ha sentado tarde" a negociar el único pacto posible. Aun así, una nueva fecha electoral acecha. Moreno ha echado cuentas en directo: si no aceleran las negociaciones con la ultraderecha, que le garantizarían una mayoría simple este jueves en una segunda sesión de investidura, los andaluces volverán a verse las caras en las urnas el 25 de octubre, una cita que coincidiría con el inicio de un curso político decisivo en clave local y nacional.

Bajo la premisa compartida entre PP y Vox de que "los andaluces no tienen tiempo que perder" para arrancar la legislatura, las réplicas y contrarréplicas entre los portavoces de ambos grupos parlamentarios han esbozado algunas claves de las negociaciones que, aunque no han detallado y se han mantenido en secreto desde que arrancaron, se pueden intuir de los "tira y afloja". "Nosotros no venimos hoy aquí a hacer un paripé". Así ha arrancado Gavira su intervención. Acto seguido ha confirmado delante de toda la cámara que votarían en contra de esta primera investidura.

Manuel Gavira interpela a Juanma Moreno en el debate de investidura / Jose Manuel Vidal

Gavira ha apelado directamente a Moreno en varias ocasiones para recordarle que se presenta a una investidura sin los votos necesarios para ser presidente y "que no los tiene porque todavía no han llegado a un acuerdo" entre ambos partidos. En este sentido, el líder de Vox en Andalucía ha "regañado" al presidente en funciones por no haber arrancado antes las negociaciones. "Nos hubiésemos ahorrado la situación de hoy", ha afirmado el político gaditano.

Ninguna de las partes ha elevado el tono a lo largo de sus intervenciones. Ha habido, incluso, espacio para los agradecimientos. Manuel Gavira ha puesto de manifiesto la "buena predisposición" del PP en los últimos días, mientras que Juanma Moreno ha elogiado a Vox por haber "modulado" o haber hecho "un esfuerzo de entendimiento" en alguna de sus propuestas. "También lo tendremos que hacer nosotros", ha afirmado.

Claves de las peticiones de Vox

"Sí a la prioridad nacional. Sí a poner fin a todas las políticas del fanatismo climático. Sí a la desregulación. Sí a terminar con la política de efecto llamada y puertas abiertas. Sí a un gobierno que sea un bastión del sentido común y frente a la mafia que representa el gobierno de Pedro Sánchez". Esas son las condiciones que Gavira ha puesto sobre la mesa esta mañana al PP de Moreno, al tiempo que ha añadido que el gobierno de Andalucía debe ser "el reflejo" de lo que pretenden lograr a nivel nacional en 2027.

Bajo la premisa de Moreno de que PP y Vox "no son lo mismo", el líder de los populares ha recordado que frente a las diferencias que han retrasado el acuerdo, deben "buscar aquello que suma y en lo que pueden estar de acuerdo". Moreno ha lamentado que la votación de hoy no haya salido favorable a su investidura y que espera hallar en Vox una "actitud positiva" de cara a la segunda votación. A partir de hoy solo tendrá 48 horas para dialogar, como ha dicho, "con máxima intensidad y racionalidad", para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno. No tienen tiempo que perder.

María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz este martes / María José López

María Jesús Montero, señalada por la derecha

Gavira a recrudecido su discurso al apelar a la líder de los socialistas en Andalucía, María Jesús Montero. La exministra, que finalmente tomó su acta de diputada en el Parlamento andaluz tras los comicios del 17M, ha sido objeto de crítica por parte de los portavoces de Vox y PP, que se han encargado de hacer alusión a su pasado lejano como consejera de la Junta y a su pasado reciente como parte del gobierno de Pedro Sánchez, del que no solo era ministra de Hacienda, sino también vicepresidenta primera.

En su intervención, Montero ha recordado que no es ella quien se presenta a la investidura y ha lamentado que el presidente de la Junta en funciones dedicase parte de sus intervenciones a hablar de ella y del líder nacional de su partido en vez de su proyecto de gobierno con Vox. "No se esconda detrás de mí y explique el proyecto que tiene para Andalucía. La conclusión que saco de todas estas horas es que no nos explicamos a qué ha venido hoy usted", ha afirmado.

Frente a los discursos de Gavira y Moreno, Montero también ha elevado el tono. "En el fondo, usted se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox porque destruye su papel de moderación. No porque no comparta la política, sino porque le pone al descubierto lo que desde el primer día ha ocurrido en Andalucía bajo la marca Juanma que no es más que la privatización de nuestros servicios públicos y el aprovechamiento de las políticas del Gobierno de España", ha sentenciado.