Afectado un hombre de 63 años por inhalar humo en el incendio de un piso en Rincón de la Victoria

Un hombre de 63 años de edad ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio registrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, recibieron una llamada a las 03.45 horas que alertaba del incendio en una habitación de un piso situado en la calle Jumilla, en la Cala del Moral.

Acto seguido se ha movilizado de inmediato a Bomberos del Consorcio Provincial, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local.

A la llegada de los efectivos, el fuego había sido prácticamente extinguido, si bien los bomberos han tenido que realizar labores de ventilación. El único afectado ha sido evacuado al Centro de Atención Primaria del Rincón de la Victoria.