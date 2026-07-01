Los bomberos de Málaga regresan de Venezuela tras participar en las labores de rescate por los terremotos

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga desplazado a Venezuela emprende ya el viaje de regreso tras varios días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos.

Los bomberos malagueños han participado en las labores de búsqueda y rescate en distintos puntos dañados por los seísmos, entre ellos Playa Grande y Caraballeda. En esta última ciudad, además, el operativo ha recibido la visita y el agradecimiento del Embajador de España en la zona.

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Regreso del operativo malagueño

Según la información facilitada, el equipo ha salido desde el centro logístico rumbo al aeropuerto de Valencia, en Venezuela, desde donde tiene previsto tomar un vuelo a las 17.25 horas, hora local, con destino a Madrid y escala en Santo Domingo.

La previsión inicial es que los efectivos lleguen al aeropuerto de Málaga este jueves a las 16.55 horas, en un vuelo procedente de Madrid cuya salida está programada a las 15.40 horas, hora española.

Con este regreso, el dispositivo malagueño pone fin a su intervención internacional en Venezuela, donde ha colaborado en las tareas de emergencia desarrolladas tras los terremotos en varias de las zonas afectadas.

Imagen de los efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga en Caracas. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Un equipo especializado en rescate con apoyo canino y material técnico

El dispositivo movilizado por la Diputación de Málaga ha viajado con un perro de la unidad canina y con material técnico específico para intervenir en labores de búsqueda y localización de posibles víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Entre los medios desplazados se han incluido cámaras térmicas, dispositivos de detección por infrarrojo y equipos con sensores sísmicos, herramientas especialmente útiles en escenarios de grandes terremotos. El operativo ha contado con cámaras con cable de hasta 60 metros, preparadas para acceder a espacios confinados y comprobar si hay personas en el interior de edificios derrumbados.