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Política andaluza

Cambios en Podemos Andalucía: Nico Sguiglia encabezará la gestora hasta pasadas las elecciones municipales

Tras la dimisión de la secretaria general, la formación morada abre una nueva etapa interna que estará centrada en fortalecer su militancia y en preparar las candidaturas a las alcaldías de cara a los comicios de 2027

Nico Sguiglia, junto a Ione Belarra

Nico Sguiglia, junto a Ione Belarra / L.O

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Podemos no tendrá líder en Andalucía hasta pasadas las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Así lo ha confirmado a La Opinión Nicolás Sguiglia, el líder de la gestora que la dirección nacional del partido ha designado para coordinar los pasos de la formación morada en el sur de cara a un periodo de vital importancia en el plano local. Sguiglia, que además es secretario de Política Municipal de Podemos y concejal en el Ayuntamiento de Málaga, compartirá la dirección del partido durante esta etapa junto a la exparlamentaria andaluza y coportavoz provincial de Granada, Alejandra Durán.

Los cambios internos en la dirección de Podemos Andalucía nacen de la dimisión de Raquel Martínez, que fuera secretaria general del partido hasta 2 de junio, cuando hizo público a través de un comunicado que su paso atrás se debía al malestar interno dentro del partido y a las diferencias del sur con la dirección estatal. La situación no pilló de sorpresa a las filas de la izquierda del PSOE, que ya habían denunciado la falta de autonomía de Podemos Andalucía a través de dimisiones previas a la campaña autonómica. Unos comicios de los que cabe recordar que la formación morada no ha podido sacado rédito en forma de diputado.

Un nuevo "equipo técnico"

A través de un comunicado que la formación hizo público este martes, el Consejo de Coordinación de Podemos habría nombrado a un "equipo técnico" que también cuenta con la colaboración de los responsables provinciales de Cádiz, Marina Liberato; Manu Ríos (Granada); Loli Montávez (Jaén); Hermes Gómez (Huelva), y Josemi Ramos (Almería). Se trata de un grupo coordinador que se completa con María Ángeles García, responsable provincial de organización de Sevilla; Iván Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, y Micaela Jiménez, candidata de Podemos por Málaga en las últimas elecciones andaluzas.

Sguiglia asegura a este periódico que "el objetivo central y prioritario" de Podemos Andalucía es preparar las próximas elecciones municipales de mayo y que pasado este ejercicio, la formación morada prevé convocar una asamblea para elegir a la nueva dirección en el sur. Según el Podemos, el nuevo equipo "se pondrá a trabajar de inmediato" para constituir "las mejores" candidaturas cara a las batallas municipales que se celebrarán en 2027.

Por lo pronto, la nueva gestora se tendrá que estrenar en el próximo encuentro municipalista del partido que tendrá lugar el 4 de julio en Málaga, donde está prevista la participación de la secretaria general de PodemosIone Belarra.

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