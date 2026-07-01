Las Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San José tras más de 140 años

El histórico Monasterio de San José de Málaga, sede de la comunidad de las Carmelitas Descalzas, afronta un momento decisivo. Según ha podido saber este medio por fuentes cercanas a la comunidad religiosa, las seis monjas que actualmente residen en el convento abandonarán oficialmente el Monasterio de San José de Málaga la próxima semana. Cuatro de ellas se trasladarán al convento de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar la Mayor en Sevilla y las otras dos estarán en Cádiz.

La salida pone fin a una presencia centenaria de las Carmelitas Descalzas en Málaga. El actual Monasterio de San José, ubicado en la calle Don Rodrigo, fue inaugurado en 1878 y desde entonces ha sido uno de los principales conventos de clausura de Málaga, dedicado a la vida contemplativa y conocido por la elaboración de dulces artesanales, escapularios y otros trabajos religiosos.

Hasta ahora, la comunidad estaba integrada por seis religiosas, una cifra que refleja el progresivo descenso de vocaciones religiosas que afecta desde hace años a numerosos monasterios de clausura en España. Esta situación ha llevado a distintas órdenes religiosas a reagrupar comunidades para garantizar su continuidad.

Según las fuentes consultadas, el traslado de las seis Carmelitas Descalzas se hará efectivo la próxima semana, lo que supondrá el cierre de la comunidad religiosa en el Málaga.

El futuro del convento, en el aire

El futuro del convento permanece, por el momento, en el aire. No obstante, fuentes cercanas aseguran que ya existen interesados en adquirir el inmueble, uno de los edificios religiosos más emblemáticos del centro histórico de Málaga. Por ahora no ha trascendido cuál podría ser el destino definitivo del edificio ni el uso que tendría en caso de producirse una compraventa del convento.

Con la marcha de las religiosas concluye una etapa de más de 140 años de presencia ininterrumpida de las Carmelitas Descalzas en Málaga, dejando abierto el futuro del Monasterio de San José, un edificio de gran valor histórico, arquitectónico y patrimonial, cuya continuidad queda ahora pendiente de las decisiones que se adopten en los próximos meses.