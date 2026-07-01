Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigan el Ayuntamiento de FrigilianaTres años sin nuevos hoteles en MálagaMultas de la ZBE en MálagaCondena del hijastro de la alcaldesa de MarbellaHallan a una mujer fallecida en RincónParking del Civil y el MaternoLista de los grandes morosos en MálagaFechas clave del Málaga CF
instagramlinkedin

Las Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San José tras más de 140 años

Las monjas de clausura que actualmente residen en el convento serán trasladadas a la congregación de Sanlúcar la Mayor en Sevilla. Aún se desconoce qué será del inmueble en el futuro

Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San José.

Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San José. / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El histórico Monasterio de San José de Málaga, sede de la comunidad de las Carmelitas Descalzas, afronta un momento decisivo. Según ha podido saber este medio por fuentes cercanas a la comunidad religiosa, las seis monjas que actualmente residen en el convento abandonarán oficialmente el Monasterio de San José de Málaga la próxima semana. Cuatro de ellas se trasladarán al convento de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar la Mayor en Sevilla y las otras dos estarán en Cádiz.

La salida pone fin a una presencia centenaria de las Carmelitas Descalzas en Málaga. El actual Monasterio de San José, ubicado en la calle Don Rodrigo, fue inaugurado en 1878 y desde entonces ha sido uno de los principales conventos de clausura de Málaga, dedicado a la vida contemplativa y conocido por la elaboración de dulces artesanales, escapularios y otros trabajos religiosos.

Hasta ahora, la comunidad estaba integrada por seis religiosas, una cifra que refleja el progresivo descenso de vocaciones religiosas que afecta desde hace años a numerosos monasterios de clausura en España. Esta situación ha llevado a distintas órdenes religiosas a reagrupar comunidades para garantizar su continuidad.

Según las fuentes consultadas, el traslado de las seis Carmelitas Descalzas se hará efectivo la próxima semana, lo que supondrá el cierre de la comunidad religiosa en el Málaga.

El futuro del convento, en el aire

El futuro del convento permanece, por el momento, en el aire. No obstante, fuentes cercanas aseguran que ya existen interesados en adquirir el inmueble, uno de los edificios religiosos más emblemáticos del centro histórico de Málaga. Por ahora no ha trascendido cuál podría ser el destino definitivo del edificio ni el uso que tendría en caso de producirse una compraventa del convento.

Noticias relacionadas y más

Con la marcha de las religiosas concluye una etapa de más de 140 años de presencia ininterrumpida de las Carmelitas Descalzas en Málaga, dejando abierto el futuro del Monasterio de San José, un edificio de gran valor histórico, arquitectónico y patrimonial, cuya continuidad queda ahora pendiente de las decisiones que se adopten en los próximos meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
  2. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  3. Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
  4. Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
  5. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  6. El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
  7. La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
  8. El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola

Las Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San José tras más de 140 años

Las Carmelitas Descalzas de Málaga abandonan el Monasterio de San José tras más de 140 años

El Colegio San José de Málaga recibe una donación de herramientas de Milwaukee para Formación Profesional

El Colegio San José de Málaga recibe una donación de herramientas de Milwaukee para Formación Profesional

Déficit de enfermeras en Málaga: la provincia necesita casi 4.800 profesionales más para alcanzar la media europea

Déficit de enfermeras en Málaga: la provincia necesita casi 4.800 profesionales más para alcanzar la media europea

La inversión hotelera en la Costa del Sol de Málaga alcanza los 435 millones al primer semestre de 2026 y es la segunda más alta de España

El SMM califica de “fracaso total” el Plan de Verano 2026 del SAS en Málaga: sustituciones insuficientes, cierre de camas y ofertas sin cubrir

Los hoteles de Málaga cierran el primer semestre de 2026 con mejora de ocupación pese al impacto de la desconexión del AVE

Los hoteles de Málaga cierran el primer semestre de 2026 con mejora de ocupación pese al impacto de la desconexión del AVE

Un herido y cuarenta vecinos desalojados por un incendio en una vivienda de Fuengirola

Un herido y cuarenta vecinos desalojados por un incendio en una vivienda de Fuengirola

¿A dónde irá lo recaudado por las más de 35.000 multas de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga?

¿A dónde irá lo recaudado por las más de 35.000 multas de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga?
Tracking Pixel Contents