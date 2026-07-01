Turismo
Las casas rurales de Málaga rozan el lleno en julio: los pueblos más buscados para escaparse este verano
La plataforma Ruralidays.com prevé una ocupación del 85% en la provincia, superando la media andaluza del 82% de este mes
Muchos malagueños comienzan ya sus vacaciones de verano. Y una de las opciones más demandadas son las casas rurales, que en Málaga ya rozan el lleno técnico en julio, primer gran mes de las vacaciones estivales. En concreto, según las previsiones de Ruralidays.com, la principal plataforma de comercialización de alojamientos de este tipo en España, se espera superar el 85% de ocupación. Este es el segundo mejor dato de Andalucía, sólo por detrás de Cádiz, al 90%, y estará por encima de la media de la comunidad, situada en el 82%.
En Málaga, los pueblos con mayor número de reservas son Torrox, Nerja y Frigiliana, por la proximidad a las playas; seguidos de Cómpeta, Vélez-Málaga y Antequera: "El alojamiento estrella es el que dispone de piscina privada, zonas de juegos para niños y aire acondicionado en la casa. Los meses de verano son eminentemente para clientes de familias con niños, por eso la piscina privada es el elemento estrella. También se valora mucho estar a menos de 20 kilómetros del mar", aclara Zea.
Turismo internacional llega a las casas rurales
Estas cifras se deben, tal y como explican desde la plataforma, a que buena parte del turismo nacional ha decidido quedarse cerca de casa debido a la incertidumbre internacional motivada por la crisis bélica en el Golfo Pérsico y la subida de precios.
El turismo internacional también llega a las casas rurales y tras los españoles que suponen el 19,5%, le sigue Reino Unido, con el 16,2%; Bélgica, con el 15,1%; Alemania, con el 13,3%; Países Bajos, con el 11%; Francia, con el 9,5%; y Dinamarca, con el 4,7%.
Como mercados emergentes, que comienzan a apostar por este destino, aunque todavía con cifras menores, los más relevantes son: Dinamarca, Polonia, Suecia e Irlanda: "Junto con el fuerte aumento de la llegada de turistas españoles, también nos sorprende el crecimiento del mercado alemán este mes de julio", comenta el cofundador de Ruralidays. Y es que los clientes germanos suelen ser más habituales fuera del verano, y su temporada alta son mayo, junio, septiembre y octubre.
Precio
La estancia media está levemente por encima de las siete noches, con una media de ocupantes de casi seis personas y un precio medio de 47,75 euros por persona y noche. Este dato supone un aumento del 4,6% con respecto al mismo periodo de 2025. «Los precios han subido menos que en otros segmentos turísticos este verano y en general se están conteniendo».
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