Cerrado el plazo de solicitudes para la regularización de migrantes, CCOO estima que 20.000 personas se habrían acogido a este proceso en Málaga

Este martes 30 junio finalizó el plazo de admisión de documentación para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España y las entidades sociales y del tercer sector ya hacen balance de datos. En respuesta a una pregunta realizada por este periódico, Comisiones Obreras estima que en torno a 20.000 personas se habrían acogido a este proceso en Málaga.

Trinidad Salcedo, responsable de Políticas Sociales, Migración y Medio Ambiente de CCOO, asegura que el sindicato ha presentado la regularización de 109 personas en la provincia, de las que ha recibido la admisión a trámite de 36 personas. Han tenido una denegación de un menor por no presentar el poder judicial de uno de los progenitores y otra de otro menor por no poder apostillar el certificado de nacimiento.

En cuanto a lo que la nacionalidad de los solicitantes respecta, Salcedo asegura que la gran mayoría son personas latinoamericanas. Aunque especifica que generalmente han sido colombianas y venezolanas que buscaban protección internacional. El sindicato señala que la gran mayoría de los solicitantes se encuentra trabajando sin contrato en la rama social, de los cuidados, y también en la industria de la construcción.

Burocracia para obtener el informe de vulnerabilidad

Como cualquier proceso, el de esta regularización masiva ha entrañado dificultades no solo para los usuarios solicitantes sino para las entidades sociales a las que acudían a recibir ayuda. "Las dificultades que hemos encontrado están en la apostilla de ciertos documentos sobre todo de países como Venezuela y Nicaragua", afirma Salcedo. Aunque insiste en que también han detectado que algunos ayuntamientos de la provincia no han facilitado el trámite administrativo del informe de vulnerabilidad, un "escollo" que estiman haber podido afectar a más de un 20% de los participantes en el proceso.