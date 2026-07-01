El Colegio San José de Málaga recibe una donación de herramientas de Milwaukee para Formación Profesional

Hay donaciones que se miden en euros y otras que se miden en oportunidades. La que ha llegado a las aulas del Colegio San José de Málaga son un ejemplo claro de las que pertenecen al segundo grupo. La firma estadounidense Milwaukee, especializada en herramientas profesionales, ha entregado un importante lote de equipos destinados a los ciclos de Formación Profesional del centro, un gesto que busca acercar a los futuros técnicos la tecnología con la que se encontrarán cuando abandonen las aulas para incorporarse al mercado laboral.

La razón inicial de la presencia de la marca en Málaga, no era otra que la llegada del Big Red. El tráiler itinerante de Milwaukee tenía marcada en el mapa a Málaga tras haber dejado atrás Barcelona, Madrid o Murcia. Pero el verdadero protagonismo del acto estaba unos metros más allá de los diferentes puestos y demostraciones. En realidad, estaba en la donación de herramientas al colegio para su uso en las diferentes ofertas de Formación Profesional ofrecidas en su plan de estudios.

Con más de un siglo de historia, el Colegio San José se ha convertido en uno de los referentes de la Formación Profesional en la provincia, una trayectoria que Milwaukee valoró a la hora de impulsar esta donación. La iniciativa forma parte de un programa europeo mediante el cual la compañía dona equipamiento a centros educativos para que los alumnos puedan aprender con herramientas de uso profesional antes de incorporarse al mundo laboral.

Un antiguo alumno, nexo entre el colegio y la empresa donante

Demostración de las herramientas de Milwuakee Tools en el Colegio San José. / L. O.

Para Jesús Barranco, esto ha sido tan solo una consecuencia emocional de su trabajo como delegado comercial de Milwaukee en Málaga y Granada. Antiguo alumno del colegio y con una fuerte vinculación con él que se mantiene como si los años no hubiesen pasado. No podía evitar sonreír al recordar el peso que la institución jesuita ha tenido durante décadas en la formación de profesionales jóvenes malagueños. En una charla que adoptaba un tono algo más coloquial, explicaba que allí se han formado a muchísima gente y que hoy en día, gran parte de los profesionales que trabajan en empresas de electricidad, automoción o climatización, forman parte del grupo de exalumnos del San José.

Detrás del proyecto se encuentra también Miguel Callejero, responsable de coordinar estas colaboraciones en España y Portugal. Ingeniero titulado y antiguo estudiante de FP, defiende que familiarizar al alumnado con la última tecnología supone una inversión de futuro. Según cuenta, los institutos no siempre pueden renovar sus equipos al ritmo que evoluciona el mercado, y si las marcas como Milwaukee acercan esa tecnología a las aulas, los estudiantes llegan mucho mejor preparados a las empresas.

Una empresa con más de tres décadas en España

La marca, presente en España desde hace más de tres décadas y con más de cien años de historia a nivel internacional, orienta su actividad al ámbito profesional y desarrolla este programa de colaboración en distintos centros educativos europeos.

Tras la donación, la jornada ha continuado tal y como estaba estipulado. Con demostraciones técnicas, conversaciones sobre innovación y alumnos observando de cerca herramientas que, hasta hace poco, solo habrían encontrado al comenzar su vida laboral. Con su gesto, Milwaukee ha demostrado que el futuro de un oficio empieza con un gesto tan sencillo como poner una buena herramienta entre las manos de quien todavía está aprendiendo a utilizarla.