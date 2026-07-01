El concesionario Crestanevada amplía su centro en el polígono de Santa Bárbara en Málaga: triplica superficie y suma 40 nuevos trabajadores

La compañía Crestanevada, concesionario especializado en coches de segunda mano, vehículos de ocasión y kilómetro 0, ha ampliado y reformado su centro principal en el polígono de Santa Báraba en Málaga dentro de su estrategia de expansión en el mercado de este tipo de vehículos en Andalucía. La actuación ha supuesto una transformación significativa del espacio, pasando de 600 a 2.000 metros cuadrados de superficie, a lo que se suma una campa exterior de aparcamiento de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, lo que incrementa notablemente la capacidad de exposición y operativa de las instalaciones.

El CEO de la compañía, Francisco García Cervi, ha visitado las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Hermanos Lumière 16 del polígono de Santa Bárbara, en la carretera de Cádiz. Con esta ampliación, Crestanevada alcanza ya tres centros operativos en Málaga, en una estrategia que continuará desarrollándose a lo largo del año con nuevas aperturas previstas en la Costa del Sol.

Además, la compañía ha reforzado su estructura de servicio en la ciudad con la apertura de un taller mecánico ubicado en el polígono El Viso con el objetivo de mejorar la atención postventa y ofrecer un servicio más completo a sus clientes en Málaga.

Este crecimiento ha ido acompañado de un importante refuerzo del equipo humano, pasando de 10 a 50 empleados, en línea con el incremento de actividad y el volumen de operaciones que está experimentando la compañía en la provincia.

Málaga, una plaza "estratégica" para Crestanevada

"Málaga es una plaza estratégica dentro del crecimiento de la compañía y esta ampliación responde a una demanda real del mercado. Hemos apostado por un modelo de centro más amplio, más operativo y preparado para ofrecer una experiencia completa al cliente", ha explicado el CEO de Crestanevada, Francisco García Cervi, acompañado por responsables de marketing y comunicación de la compañía, el director gerente de la Fundación Crestanevada, Antonio Tejada, y Salva Hernández, jefe de las tiendas de Málaga, junto al equipo del centro, en una sesión de supervisión y puesta en valor del proyecto.

El directivo ha señalado además que este tipo de inversiones les permiten seguir consolidando su presencia en Andalucía y "reforzar un modelo de crecimiento basado en infraestructura, equipo y capacidad de servicio".

La presentación de la ampliación del centro de Crestanevada, en el polígono de Santa Bárbara en Málaga capital. / L. O.

Apuesta de Crestanevada por Andalucía

Crestanevada señala que la evolución del centro de Málaga lo sitúa además como "uno de los espacios más relevantes" de la compañía a nivel nacional, tanto por dimensión como por capacidad operativa, dentro de una red que "sigue creciendo de forma sostenida".

"Este movimiento refuerza la apuesta de Crestanevada por Andalucía como uno de sus principales ejes de desarrollo, combinando expansión territorial, inversión en infraestructuras y generación de empleo en un entorno de crecimiento continuo", comenta la empresa.

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Asimismo, esta iniciativa de expansión de Crestanevada conecta con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), por la generación de empleo; el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), por la inversión en instalaciones; y el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), por el desarrollo de actividad económica en el entorno local.