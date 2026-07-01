Déficit de enfermeras en Málaga: la provincia necesita casi 4.800 profesionales más para alcanzar la media europea

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha advertido este miércoles de que la provincia necesitaría incorporar 4.767 enfermeras más para alcanzar la ratio media de profesionales existente en la Unión Europea.

Así lo refleja el último informe elaborado por el Consejo General de Enfermería, que sitúa a Málaga con 5,49 enfermeras por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior tanto a la media andaluza (5,62) como a la nacional (6,45) y todavía muy alejada de la europea (8,12).

En concreto, Málaga ocupa la quinta posición en número de enfermeras por habitante, por detrás de Córdoba, Jaén, Cádiz y Granada.

Málaga, lejos de Europa en número de enfermeras

Para el órgano colegial, estos datos —obtenidos a partir de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística— evidencian que la provincia continúa afrontando un “importante déficit” de profesionales de Enfermería en un contexto marcado por el crecimiento demográfico y el aumento continuo de la demanda de cuidados.

"Hablar de ratios no es hablar de números; es hablar del tiempo que una enfermera puede dedicar a cada paciente, de prevención, de seguridad y de calidad asistencial. Málaga necesita una apuesta decidida por la Enfermería que tenga en cuenta la realidad actual de la provincia y su crecimiento constante”, ha señalado el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco Sancho.

Una provincia que crece más rápido que sus plantillas sanitarias

"Contar con más enfermeras no solo mejora la atención sanitaria, sino que contribuye a prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y hacer más sostenible el sistema sanitario. La evidencia científica lleva años demostrando que invertir en Enfermería es invertir en mejores resultados en salud”, ha añadido.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga exige una planificación sanitaria capaz de anticiparse a la evolución de una de las provincias con mayor crecimiento poblacional de España y con una importante presión asistencial derivada tanto de su población residente como del elevado número de visitantes que recibe cada año.

Andalucía también se queda por debajo de la media europea

La falta de enfermeras no solo afecta a Málaga sino a toda la comunidad. El informe también pone de manifiesto que Andalucía mantiene una de las ratios más bajas del país, con 5,62 enfermeras por cada 1.000 habitantes, situándose entre las comunidades autónomas con menor dotación de profesionales. Según el informe, sería necesario incorporar 21.881 enfermeras para alcanzar la media europea.

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha recordado también que este déficit se hace especialmente evidente durante los periodos vacacionales, cuando resulta más difícil cubrir sustituciones y garantizar la continuidad asistencial.

“A ello se suma la competencia de otros países europeos, que ofrecen condiciones laborales y retributivas más atractivas para los profesionales, favoreciendo la salida de enfermeras españolas y dificultando la captación y fidelización del talento”, han concluido.