Incendio
Un herido y cuarenta vecinos desalojados por un incendio en una vivienda de Fuengirola
El fuego en una vivienda de la calle Fray Luis de León fue registrado durante la mañana de este miércoles
Un incendio en una vivienda en la localidad malagueña de Fuengirola ha dejado un herido y ha obligado al desalojo de todo el edificio afectado, así como los dos colindantes.
A las 08.45 de la mañana de este miércoles, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de un incendio en la primera planta de una vivienda en la calle Fray Luis de León de Fuengirola.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones del cuerpo de Bomberos junto agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como equipos sanitarios.
40 personas desalojadas
Los efectivos procedieron al desalojo de las 40 personas que se encontraban en el edificio, entre los que se encontraba un herido que ya está siendo atendido.
Los vecinos ya están regresando progresivamente a sus domicilios, y desde el Consistorio afirman que es la Policía Nacional quien tratará de esclarecer las causas que han podido ocasionar el incendio. Actualmente hay miembros de la Policía Cientifica trabajando sobre el terreno.
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
- Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
- La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
- El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola