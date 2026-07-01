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Un herido y cuarenta vecinos desalojados por un incendio en una vivienda de Fuengirola

El fuego en una vivienda de la calle Fray Luis de León fue registrado durante la mañana de este miércoles

Incendio en una vivienda de Fuengirola

Incendio en una vivienda de Fuengirola / AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un incendio en una vivienda en la localidad malagueña de Fuengirola ha dejado un herido y ha obligado al desalojo de todo el edificio afectado, así como los dos colindantes.

A las 08.45 de la mañana de este miércoles, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de un incendio en la primera planta de una vivienda en la calle Fray Luis de León de Fuengirola.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones del cuerpo de Bomberos junto agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como equipos sanitarios.

40 personas desalojadas

Los efectivos procedieron al desalojo de las 40 personas que se encontraban en el edificio, entre los que se encontraba un herido que ya está siendo atendido.

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Los vecinos ya están regresando progresivamente a sus domicilios, y desde el Consistorio afirman que es la Policía Nacional quien tratará de esclarecer las causas que han podido ocasionar el incendio. Actualmente hay miembros de la Policía Cientifica trabajando sobre el terreno.

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