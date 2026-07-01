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El hotel de cuatro estrellas de Málaga a pie de playa que tiene su propio parque acuático: con ocho piscinas, toboganes y caídas libres

Este establecimiento ofrece un 'Day Pass' que incluye acceso a las atracciones de agua, aperitivos y bebidas ilimitadas

Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático

Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático / Globales Playa Estepona

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los hoteles con parque acuático se han convertido en la alternativa favorita de las familias para disfrutar de sus vacaciones en un entorno que reúne la comodidad y relajación de las mejores instalaciones con todo tipo de atracciones para la diversión de los más pequeños. Es lo que ofrece el hotel de cuatro estrellas Globales Playa Estepona, en el que los usuarios pueden disfrutar de un complejo vacacional con animaciones, minidisco y toboganes de agua.

Situado en primera línea de playa, este hotel cuenta con todas las comodidades propias de un cuatro estrellas, con más de 40.000 metros cuadrados de instalaciones con restaurantes, buffets libres, bares en la piscina y amplias y cuidadas habitaciones.

Deportes, actividades infantiles y animación diaria en el hotel

A esto se suman sus inmensas pistas y piscinas para realizar toda clase de actividades deportivas, como aquagym, waterpolo, tiro con arco, ping-pong, tenis, gimnasio o vóley-playa, además de manualidades infantiles y show en vivo.

Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático

Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático / Globales Playa Estepona

De igual modo, los más pequeños pueden participar en la opción 'Todo incluido' en el miniclub, minidisco y las animaciones que se producen cada día.

Ocho piscinas y toboganes para todas las edades en Málaga

Pero uno de sus principales atractivos es su parque acuático, en el que los visitantes pueden adentrarse en sus ocho piscinas, tres de ellas infantiles, con gran variedad de toboganes para todas las edades.

Este enclave cuenta con toboganes-cápsula, multipistas, caídas libres, toboganes con flotadores y blackholes en los que disfrutar de una refrescante jornada repleta de diversión y adrenalina.

Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático

Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático / Globales Playa Estepona

Todo incluido, estancia mínima y pase de día

Pueden hacer uso de este parque tanto los visitantes que se hospeden en el hotel y cuenten con el servicio de 'Todo incluido' como quienes adquieran su 'Day Pass'.

Los huéspedes deberán reservar una estancia mínima de tres noches, cuyo precio oscila desde los 400 euros a más de 1.400 por persona, según el tipo de habitación y la fecha en la que se desee visitar.

Precio del Day Pass y servicios incluidos en este hotel de Estepona

El pase de un día, que permite la visita al parque de 10.00 a 18.00 horas, se puede adquirir por 40 euros los menores de entre 4 y 11 años, 55 euros los adultos y 50 euros los mayores de 65 años.

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Globales Playa Estepona, el hotel de Málaga con su propio parque acuático / Globales Playa Estepona

En este 'Day Pass', además de la entrada al parque acuático y todas las piscinas, vienen incluidos los aperitivos, bebidas ilimitadas y el uso de las hamacas.

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