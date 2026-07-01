Turismo
Los hoteles de Málaga cierran el primer semestre de 2026 con mejora de ocupación pese al impacto de la desconexión del AVE
Con una ocupación media de 77,73% de ocupación, superando el 75% del año anterior - Aehcos prevé un 86,37% para julio y un 84,98% para agosto, pendiente aún de las reservas de última hora
La planta hotelera de la provincia de Málaga ha cerrado el mes de junio con un 89,05% de ocupación, lo que representa una ligera mejora con respecto a los datos registrados en 2025, cuando alcanzó el 88,14%. El mercado internacional continúa siendo el principal motor de la actividad turística, representando el 75,32% de los visitantes alojados en hoteles de la provincia, frente al 24,68% de turistas nacionales, según los datos publicados este miércoles por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).
En el análisis del primer semestre del año, los establecimientos de Aehcos han cerrado con una ocupación media del 77,73% de ocupación, superando así al primer semestre del año 2025 (76,41%) en 1,78% a pesa, según recuerda, Aehcos "del importante descenso en la demanda que supuso el mes de febrero con una caída de más de siete puntos porcentuales debido a causas meteorológicas adversas y la situación extrema de desconexión ferroviaria hacia la provincia que tuvo una incidencia relevante".
Municipios de Málaga con mayor ocupación hotelera en junio
Los datos específicos del mes de junio reflejan, según la patronal, "un comportamiento sólido de la demanda hotelera y confirman la fortaleza del destino Costa del Sol al comienzo del verano". "No obstante, seguimos observando cierta contención en las reservas para los próximos meses, por lo que será determinante el comportamiento de las reservas de última hora para consolidar las previsiones de ocupación", ha explicado el presidente de Aehcos, José Luque.
Entre los destinos con datos representativos, Torremolinos vuelve a liderar la ocupación hotelera durante el mes de junio con un 93,58%, seguido de Benalmádena, con un 91,98%; Mijas, con un 90,49%; Fuengirola, con un 90,02%; y Málaga-Rincón de la Victoria, que alcanza un 89,79%.
Previsiones para julio y agosto
Las previsiones de Aehcos apuntan a una ocupación del 86,37% durante julio, ligeramente inferior al 87,82% registrado en el mismo mes de 2025 (1,45 puntos porcentuales). Por destinos, Torremolinos volverá a situarse al frente del ranking con un 93,73%, seguido de Benalmádena (90,72%), Mijas (87,88%) y Fuengirola (86,37%).
"Nos preocupa agosto", dice Aehcos
En cuanto a agosto, la patronal hotelera estima una ocupación media provincial del 84,98%, frente al 92,15% registrado en agosto de 2025, lo que supone una diferencia de 7,17 puntos porcentuales.
"Nos preocupa especialmente la previsión para agosto, ya que hablamos de un descenso de más de siete puntos respecto al pasado año. Es una diferencia importante para el principal mes de la temporada turística y confiamos en que las reservas de última hora permitan reducir esa brecha. No obstante, seguimos muy pendientes de la evolución del mercado y del comportamiento de la demanda internacional y nacional durante las próximas semanas", ha apuntado Luque.
Las previsiones sitúan nuevamente a Torremolinos como el municipio con mayor ocupación prevista (95,88%), seguido de Benalmádena (88,36%), Fuengirola (87%), Marbella-Benahavís (86,07%) y Málaga-Rincón de la Victoria (81,21%).
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