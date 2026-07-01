Imponen una orden de alejamiento a una paciente que agredió a dos médicas en el Hospital Regional de Málaga

Un juzgado ha acordado una orden de alejamiento de 500 metros para una paciente investigada por la presunta agresión a dos médicas del Servicio de Urgencias de Psiquiatría del Hospital Regional de Málaga, que tuvieron que activar el timbre antipánico para solicitar ayuda.

Según ha informado este miércoles el Colegio de Médicos de Málaga, los hechos ocurrieron la noche del pasado 12 de junio, después de que las profesionales comunicaran a la paciente que la consulta había finalizado y ésta comenzara a exigir de forma violenta seguir siendo atendida.

Tiró objetos al suelo y profirió gritos e insultos

De acuerdo con las actuaciones policiales, la mujer cogió el ordenador, el monitor y el teléfono de la consulta y los arrojó violentamente contra el suelo, por lo que las facultativas solicitaron ayuda.

Aunque la paciente abandonó el edificio de Urgencias, regresó unos minutos después y se dirigió hacia la consulta de una de las médicas donde profirió gritos e insultos y levantó los brazos con la aparente intención de agredir físicamente a la doctora.

El personal de seguridad del centro intervino para reducirla hasta la llegada de la Policía Nacional, que la detuvo como presunta autora de un delito de atentado contra personal sanitario en el ejercicio de sus funciones y un delito leve de daños, ha detallado la institución.

Tras la ratificación de la denuncia por parte de las facultativas, el juzgado ha acordado como medida cautelar la prohibición de que la investigada se aproxime a menos de 500 metros de cualquiera de las médicas, de sus domicilios y lugares de trabajo, así como cualquier tipo de comunicación con ellas. El juicio se ha fijado para febrero de 2027.

Otra agresión cuatro días antes

El Colegio de Médicos ha condenado estos hechos, que se produjeron cuatro días después de que un médico del Hospital Regional se alejase del centro por miedo a ser agredido por la joven acompañante de una paciente a la que habían informado de que su operación tenía que posponerse dos semanas.

Un trabajador del hospital avisó al médico de que la joven estaba diciendo que le iba a "tirar por las escaleras", por lo que decidieron alejarse aunque se podían escuchar golpes en las paredes, fuertes portazos y amenazas.

"No nos cansaremos de alzar la voz frente a las agresiones a sanitarios. Es inadmisible. Necesitamos poder trabajar con tranquilidad y no vernos sometidos a la violencia que en demasiadas ocasiones nos encontramos en las consultas y en las urgencias", ha manifestado el presidente de los médicos malagueños, Pedro J. Navarro.