La inversión hotelera en la Costa del Sol de Málaga alcanza los 435 millones al primer semestre de 2026 y es la segunda más alta de España

La inversión hotelera en España ha alcanzado los 2.460 millones de euros en el primer semestre de 2026, según datos publicados este miércoles por la consultora Colliers, lo que supone una subida del 26,5% respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa el volumen en máximos históricos para un periodo enero-junio. Desde el punto de vista geográfico, los destinos vacacionales continúan atrayendo el mayor volumen de inversión. Lidera la lista Baleares, con 577 millones y el 23% del total nacional, seguido de la Costa del Sol de Málaga, con 435 millones y una cuota del 18%, y Canarias con 363 millones, equivalente al 15% de la inversión total del periodo.

Por su parte, los destinos urbanos como Madrid y Barcelona suman 562 millones y una cuota del 23%, con Madrid liderando la inversión hotelera urbana durante el periodo.

Según Colliers, la actividad inversora en el primer semestre de 2026 ha estado marcada por varias operaciones de volumen que evidencian el interés por activos premium en ubicaciones consolidadas. Destacan en Málaga la adquisición de suelo para el Four Seasons Marbella (Immobel y Fort Partners han comprado los suelos al empresario Ricardo Arranz) y la venta del Hotel Ocean House Costa del Sol al grupo hotelero balear Grupotel Hotels&Resorts (operación esta última asesorada por Colliers).

La consultora también destaca, a nivel nacional, la transacción del 50% del Four Seasons Madrid, junto a movimientos corporativos como la recompra por parte de Palladium de la participación (75%) de Azora en su JV, el portfolio de tres hoteles de HI Partners adquirido por Calena u operaciones sobre activos singulares como Tivoli La Caleta en Tenerife, reflejando un mercado "cada vez más enfocado en oportunidades selectivas, ya sea estabilizadas o con potencial de creación de valor".

Otra imagen recreada del proyecto Four Seasons de Marbella. / L. O.

"El primer semestre del año cierra con la mejor cifra de inversión histórica, demostrando un año más la profundidad y liquidez del mercado. El récord de precios por habitación en 2026 es el resultado del esfuerzo en la reforma y reposicionamiento de hoteles en los últimos años y un mayor interés inversor por hoteles estabilizados. Las perspectivas siguen siendo positivas para el segundo semestre del año, que podría superar una vez más los 4.000 millones de inversión", afirma el director general de Hoteles en Colliers, Gonzalo Gutiérrez.

Planta hotelera y precios

"La actividad transaccional se ha concentrado principalmente en hoteles existentes, que acumulan 2.078 millones de euros, mientras que los activos para reconversión han representado 101 millones y los suelos para desarrollo hotelero, 281 millones. En total, el mercado ha registrado la compraventa de 88 activos y 12.187 habitaciones, reflejando un nivel elevado de actividad", señala Colliers.

El precio medio por habitación se ha situado en 213.300 euros, un nuevo máximo en la serie histórica y más del doble que hace diez años. "Este crecimiento responde tanto al peso creciente de activos de alta calidad como al interés inversor en destinos consolidados y con sólidos fundamentales operativos", comenta la consultora

Por tipología, el mercado mantiene su orientación hacia el producto vacacional, que concentra el 60% de la inversión, frente al 40% del segmento urbano. Este comportamiento está alineado con el mayor recorrido de crecimiento que presentan los destinos turísticos y su capacidad para captar demanda internacional.

La apuesta por el segmento Luxury y los destinos vacacionales sigue al alza

La inversión hotelera se mantiene muy enfocada en los activos de categoría más alta. Los hoteles de 5 estrellas han concentrado el 51% del volumen invertido, seguidos por los de 4 estrellas con un 35%, lo que sitúa el grueso de la inversión total en los activos del segmento premium.

Mayor peso de operaciones individuales y ajuste en portfolios

Según Colliers, el primer semestre de 2026 muestra un cambio relevante en la dinámica del mercado. Las operaciones sobre activos individuales ganan protagonismo y representan el 81% del total, mientras que las transacciones de portfolio se reducen al 19%, registrando un descenso significativo frente a años anteriores y marcando mínimos en la serie histórica.

Este ajuste responde tanto a la menor disponibilidad de grandes carteras como a un entorno en el que los inversores privados y cadenas hoteleras ganan protagonismo frente a los grandes fondos de inversión.

Perfil inversor y principales operaciones

Entre los compradores más activos del semestre destacan principalmente las cadenas hoteleras y los inversores nacionales, que refuerzan su posición mediante adquisiciones selectivas, las Socimis y vehículos especializados, con foco en activos estabilizados o con recorrido de mejora y los fondos internacionales, interesados en oportunidades value-add.

Durante los seis primeros meses de 2026 el capital nacional ostenta el protagonismo, con el 62% del total.