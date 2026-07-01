La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: "La sencillez es una de sus virtudes"

La mejor fritura de toda Málaga se hace en un restaurante con apenas tres años de vida situado en la zona malagueña de Los Guindos. Se trata de La Mariscá, la marisquería que se ha impuesto a los otros 13 participantes del 'III Concurso de Fritura Malagueña: Fritos con Arte', organizado por la Academia Gastronómica de Málaga, que ha escogido este negocio de la capital como el que tiene la 'Mejor Fritura Malagueña'.

Estos premios se desarrollaron el pasado mes de junio y finalizaron con el jurado de expertos escogiendo a La Mariscá como la que realiza la mejor fritura de pescaíto de toda Málaga, mientras que en la categoría de 'Mejor fritura de boquerones', el elegido fue el restaurante Marina Playa, de Rincón de la Victoria, una categoría en la que el jurado valoraba la que más representara la autenticidad de este plato.

El restaurante ganador del Concurso de Fritura Malagueña

Durante el concurso, Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, explicó que este concurso nace con el objetivo de "preservar la autenticidad de un plato tan malagueño como es una buena fritura; premiar a los establecimientos que apuesten por una fritura de calidad; y difundir la excelencia de la gastronomía de Málaga y Andalucía".

Un objetivo que cumple con creces La Mariscá, una marisquería de barrio situada en Los Guindos que ofrece "una propuesta centrada en la cocina marinera tradicional", tal y como aseguran desde la Academia Gastronómica de Málaga.

Pescaíto, marisco y precios accesibles en Los Guindos

Desde su local, con un pequeño comedor y una concurrida terraza, este negocio se centra principalmente en el producto y las elaboraciones clásicas del litoral andaluz, con precios accesibles para todos los bolsillos.

Entre sus opciones destacan sus distintas ofertas, como platos de pescaíto por 8 euros, cerveza a 0,90 euros los jueves y platos de paella a 4,90 euros los miércoles.

"La carta incluye principalmente pescado frito, marisco y tapas habituales, como boquerones, calamares, pulpo o gambas", recalca la academia sobre este restaurante que trae cada mañana el pescado más fresco y de mejor calidad directamente desde la lonja.

Boquerones, salmonetes, chopitos y calamares

Y entre todos sus productos, la fritura se presenta como uno de sus elementos más representativos, con principal protagonismo de los boquerones, salmonetes, chopitos o calamares, entre otros.

"El ambiente suele ser informal y concurrido, especialmente en momentos de mayor afluencia, con un servicio generalmente ágil. Es un restaurante frecuentado por clientela local y grupos que buscan este tipo de cocina, en donde la sencillez es una de sus virtudes", recalca la propia academia.

Una freiduría de barrio con cocina marinera tradicional en Málaga

Además, explica que La Mariscá es "una freiduría y marisquería tradicional en Málaga, centrada en platos de pescado y marisco de corte clásico, dentro de un entorno informal y de barrio".

Su sencillez y cercanía, unido a la calidad de sus productos frescos y la pericia del equipo a la hora de freírlos, hacen de La Mariscá el lugar perfecto para disfrutar de la 'Mejor Fritura Malagueña'.

Un premio dedicado al equipo y a los clientes

Un galardón que sus propietarios han recibido con orgullo, y han señalado: "Este premio no es solo un diploma; es el reflejo de mucho esfuerzo y va dedicado a dos pilares fundamentales: a nuestro equipo, por la constancia, el mimo y la pasión que le ponen a los fogones cada día, y a nuestros clientes porque vuestra fidelidad, vuestras sonrisas en cada visita y vuestra confianza son el verdadero motor de La Mariscá".

Los restaurantes que han participado en este III Concurso de Fritura Malagueña han sido Las Palmeras (Málaga); La Recaleta (Málaga); Avante Claro (La Cala del Moral, Rincón de la Victoria); El Cabra Ovidio (Málaga) y Marina Playa (Rincón de la Victoria).

A esto se suman el Restaurante Scama Guadalmina (Marbella); La Escollera (Estepona); Tropy (Caleta de Vélez); Taberna Marinera La Victoria (Rincón de la Victoria); El Palangre (Estepona); La Mariscá (Málaga); Los Delfines (Málaga); La Jábega (Torremolinos) y El Canarias (Torremolinos).

En cuanto al jurado, ha estado formado por el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay; la diputada provincial Salomé Hidalgo; el influencer gastronómico Héctor Medina, de 'Malagueño y Sibarita'; la propietaria de La Plata Casa Matilde -establecimiento ganador de la pasada edición-, Rocío Gálvez; y el académico Santiago Domínguez.

Los Delfines y La Escollera ganan el premio del público

El público también ha podido participar en este certamen mediante una votación popular a través de la web de la academia, en la que han podido escoger sus favoritos en dos categorías.

El primero de estos galardones ha sido el 'Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura Malagueña', que ha ido a parar a Los Delfines, en Málaga capital, y el 'Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura de Boquerones', que ha sido para La Escollera, en Estepona.