Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigan el Ayuntamiento de FrigilianaTres años sin nuevos hoteles en MálagaMultas de la ZBE en MálagaCondena del hijastro de la alcaldesa de MarbellaMejora ocupación hoteleraParking del Civil y el MaternoLista de los grandes morosos en MálagaFechas clave del Málaga CF
instagramlinkedin

Playas

Multas de hasta 900.000 euros por usar mal una moto de agua en Málaga: lo que no puedes hacer

Las indicaciones del BOE establece como normativa respetar las zonas autorizadas de navegación y utilizar chaleco salvavidas homologado

Las denuncias en lo que va de verano por el uso indebido de motos de agua son ya una veintena.

Las denuncias en lo que va de verano por el uso indebido de motos de agua son ya una veintena. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Las playas de Málaga vuelven a enfrentarse este verano a una escena tan habitual como peligrosa: motos de agua circulando cerca de la orilla. Embarcaciones que, cuando no respetan las distancias de seguridad, pueden poner en peligro la vida de los bañistas y convertir una imprudencia en una tragedia.

De hecho, en lo que va de verano ya se han interpuesto una veintena de denuncias en una sola jornada por el uso indebido de estas motos náuticas. Una práctica que vuelve a poner el foco en la normativa que regula su circulación y en las sanciones económicas que puede acarrear incumplir las normas.

Las playas malagueñas cuentan con ordenanzas que regulan el uso y disfrute del litoral, pero en el caso de las motos de agua también entra en juego la normativa estatal. El Boletín Oficial del Estado (BOE) es claro: las motos náuticas deben respetar las zonas de navegación, no pueden entrar en las áreas de baño y su circulación cerca de la costa está limitada.

Por qué pueden multar por usar una moto de agua

Las indicaciones del BOE sobre motos acuáticas establecen varias obligaciones básicas. Entre ellas, la necesidad de respetar las zonas autorizadas de navegación y utilizar chaleco salvavidas homologado tanto por parte del conductor como de los ocupantes.

La normativa también prohíbe la navegación de motos náuticas en la franja de 200 metros junto a la costa, salvo para vararlas en la playa o salir al mar. En esos casos, la maniobra debe realizarse de forma perpendicular a la costa, a velocidad reducida y extremando la precaución para no poner en riesgo a los bañistas.

Las motos de agua no deben navegar de nocohe.

Las motos de agua no deben navegar a menos de 200 metros de la orilla. / L.O

Además, la norma recoge otras prohibiciones: no navegar dentro de zonas de baño balizadas, no acercarse a menos de 50 metros de otra moto náutica, artefacto flotante, buque o embarcación, no adelantar en excursiones colectivas y no circular dentro de recintos portuarios, salvo en puertos deportivos.

En Málaga, las multas más comunes están relacionadas con navegar demasiado cerca de la costa, entrar en zonas reservadas al baño o utilizar la moto de agua sin el chaleco obligatorio.

Multas de hasta 901.000 euros

El régimen sancionador general de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante contempla multas de hasta 60.000 euros para las infracciones leves. En el caso de las infracciones graves, las sanciones pueden alcanzar los 180.000 euros si afectan a la seguridad marítima y los 120.000 euros si están relacionadas con la ordenación del tráfico marítimo.

Noticias relacionadas y más

En los supuestos más graves, las multas pueden elevarse hasta los 901.000 euros en materia de seguridad marítima. La cuantía final dependerá siempre de la gravedad concreta de los hechos, del riesgo generado y de las circunstancias en las que se haya producido la infracción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
  2. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  3. Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
  4. Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
  5. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  6. El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
  7. La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
  8. El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola

Cortes de tráfico en la plaza de los Monos de Málaga: así será el desvío hasta septiembre

Cortes de tráfico en la plaza de los Monos de Málaga: así será el desvío hasta septiembre

Los hoteles de Málaga cierran el primer semestre de 2026 con mejora de ocupación pese al impacto de la desconexión del AVE

Los hoteles de Málaga cierran el primer semestre de 2026 con mejora de ocupación pese al impacto de la desconexión del AVE

La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: "La sencillez es una de sus virtudes"

La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: "La sencillez es una de sus virtudes"

Moratoria urgente a los alojamientos turísticos: estas han sido las reacciones de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga

Moratoria urgente a los alojamientos turísticos: estas han sido las reacciones de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga

El concesionario Crestanevada amplía su centro en el polígono de Santa Bárbara en Málaga: triplica superficie y suma 40 nuevos trabajadores

El concesionario Crestanevada amplía su centro en el polígono de Santa Bárbara en Málaga: triplica superficie y suma 40 nuevos trabajadores

La ZBE de Málaga supera las 35.000 multas en seis meses mientras sigue creciendo la incertidumbre sobre su futuro

La ZBE de Málaga supera las 35.000 multas en seis meses mientras sigue creciendo la incertidumbre sobre su futuro

Multas de hasta 900.000 euros por usar mal una moto de agua en Málaga: lo que no puedes hacer

Multas de hasta 900.000 euros por usar mal una moto de agua en Málaga: lo que no puedes hacer

Cambios en Podemos Andalucía: Nico Sguiglia encabezará la gestora hasta pasadas las elecciones municipales

Cambios en Podemos Andalucía: Nico Sguiglia encabezará la gestora hasta pasadas las elecciones municipales
Tracking Pixel Contents