«La nueva belleza mediterránea es conservar la salud de la piel»

Málaga vive uno de los momentos más brillantes de su historia reciente. Su calidad de vida y su creciente proyección internacional la han convertido en uno de los destinos más atractivos del sur de Europa. Hoy charlamos con Myriam Yébenes, CEO de Maribel Yébenes.

-Málaga vive uno de sus mejores momentos a nivel internacional. ¿Cómo está influyendo esta transformación en el mundo de la belleza y la medicina estética?

-Málaga ha evolucionado enormemente en los últimos años. Hoy es uno de los grandes destinos internacionales para quienes buscan calidad de vida, bienestar, salud y experiencias exclusivas. Lo interesante es que este cambio también está transformando la forma en que entendemos la medicina estética. Nuestros pacientes ya no buscan únicamente verse mejor. Buscan sentirse mejor, envejecer mejor y preservar su calidad de vida durante más tiempo. Por eso la conversación ya no gira exclusivamente alrededor del rejuvenecimiento. Hoy hablamos de longevidad.

-¿La longevidad se ha convertido en la nueva gran tendencia?

-Más que una tendencia, es una nueva forma de entender la salud y la belleza. Durante años la medicina estética se centró en corregir los signos visibles del envejecimiento. Ahora sabemos que podemos actuar antes. La piel es uno de los órganos que primero refleja cómo envejecemos y también uno de los que mejor nos permite intervenir de forma preventiva. La belleza del futuro estará íntimamente ligada a la salud celular y a la capacidad de nuestros tejidos para mantenerse funcionales con el paso del tiempo.

-Su clínica fue pionera en España al integrar una Unidad de Longevidad especializada en piel. ¿Cómo surge esta visión?

-Surge de una convicción que llevo defendiendo desde hace muchos años. La piel no puede seguir tratándose únicamente desde una perspectiva estética. Es un órgano vivo que refleja nuestro estado biológico. Hace más de una década comenzamos a medir de forma objetiva la evolución y calidad de la piel para comprender mejor cómo respondían los tejidos a los tratamientos. Aquella apuesta por la medición objetiva y la evidencia científica nos permitió adelantarnos a muchas de las líneas de investigación que hoy están marcando el futuro de la medicina estética. La creación de nuestra Unidad de Longevidad fue la consecuencia natural de ese trabajo.

-¿Qué diferencia existe entre una clínica estética convencional y un centro especializado en longevidad cutánea?

-La diferencia está en el enfoque. No nos preguntamos únicamente cómo mejorar una piel. Nos preguntamos por qué está envejeciendo de una determinada manera y cómo podemos ayudarla a conservar su calidad durante más tiempo. Trabajamos sobre la capacidad de regeneración de los tejidos, la calidad dérmica y la prevención de los factores que aceleran el envejecimiento. Nuestro objetivo es prolongar la funcionalidad de la piel, no simplemente mejorar su apariencia.

-Uno de los fenómenos que más está revolucionando la medicina son los tratamientos con GLP-1 para la pérdida de peso. ¿Qué impacto tienen sobre la piel?

-Es probablemente uno de los temas más relevantes que estamos viendo actualmente en consulta. Los tratamientos basados en GLP-1 están transformando la salud metabólica de millones de personas. La piel necesita adaptarse a esos cambios. Por eso hemos incorporado protocolos específicos destinados a prevenir y recuperar los efectos cutáneos asociados a estos tratamientos, preservando la firmeza, la calidad dérmica y la armonía facial.

-¿Podría decirse que nace una nueva disciplina dentro de la medicina estética?

-Sin duda. Los tratamientos metabólicos avanzados y la longevidad cutánea estarán profundamente conectados en los próximos años. La medicina estética del futuro deberá acompañar los cambios biológicos que experimentan nuestros pacientes. No se tratará únicamente de perder peso o vivir más años. Se tratará de preservar la calidad de los tejidos durante todo ese proceso.

-Málaga atrae cada vez más pacientes internacionales. ¿Qué buscan cuando llegan a sus clínicas?

-Buscan excelencia médica, resultados naturales y una visión global de la salud. La paciente internacional está muy informada, compara y exige estándares elevados. Lo que realmente valora es encontrar equipos multidisciplinares, tecnología avanzada y acceso a especialistas de referencia. Málaga reúne muchas de las características que hoy buscan estos pacientes: calidad de vida, bienestar, seguridad y una oferta sanitaria cada vez más reconocida a nivel internacional.

-¿Qué significa para usted la belleza en 2026?

-La belleza ya no es una cuestión de edad. Es una cuestión de vitalidad. Una piel luminosa, firme y saludable refleja mucho más que una buena apariencia: refleja salud biológica. Por eso creo que la medicina estética del futuro estará mucho más cerca de la medicina de longevidad que de los conceptos tradicionales de rejuvenecimiento. La verdadera aspiración ya no es parecer más joven. La verdadera aspiración es llegar mejor.

Para más información:

Clínica Maribel Yébenes Málaga

Dirección: Paseo Reding, 39, Distrito Centro. 29016 Málaga

Teléfono: 951 41 02 00

Web: maribelyebenes.com

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