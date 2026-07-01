Pantanos llenos, sin restricciones y duchas abiertas en las playas: Málaga afronta un verano sin problemas de agua

Comienza el mes de julio, en plena operación salida para el periodo vacacional, con una provincia de Málaga que ha dicho adiós a las restricciones incluso en el uso de agua potable en las duchas de las playas. Los embalses se encuentran al 92,8%, lo que representa un máximo en casi década y media. Destaca la situación de pantanos como el del Limonero o los de Guadalteba y Guadalhorce, todos ellos prácticamente en el 100% de su aforo total. Así se refuerzan las previsiones más optimistas que se realizaban a finales del pasado mes de febrero.

Si echamos la vista atrás, hace un año los siete embalses malagueños albergaban poco más de 360 hectómetros cúbicos, frente a los 560 actuales. Es decir, el incremento acumulado en 12 meses se sitúa en el 55%. Así se han liberado todas las restricciones que pesaban sobre la provincia durante el periodo estival de 2025. Aunque la situación más dramática se remonta a hace dos veranos, cuando incluso se barajó la opción de traer agua potable hasta la capital costasoleña.

El embalse que pasó de estar muerto a situarse a casi el 92% en pleno mes de julio

La variación más importante la muestra el pantano de la Viñuela, el de mayor aforo de la provincia. A principios de 2024 se encontraba en situación crítica, catalogado de manera oficial como "embalse muerto". Sin embargo, con las lluvias posteriores ya logró afrontar con 80 hectómetros cúbicos julio de 2025 y en este momento alberga más de 150 hectómetros (91,5%). De la subida de recursos hídricos da cuenta esa mejora, así como la de las tres presas del Guardalhorce.

De los siete embalses malagueños, La Concepción es el único que está ligeramente por debajo de lo que acumulaba hace justo un año. En este momento alberga 48,5 hectómetros cúbicos, por los 55 de hace 12 meses. También depara menor porcentaje Casasola, en el término municipal de Almogía, pero como consecuencia de que la Junta ha rebajado su aforo máximo por motivos técnicos. En este momento se sitúa al 52%, pero por esa limitación de los 12 hectómetros cúbicos.

El Limonero también mejora los registros de julio de 2025

La presa situada en el término municipal de Málaga capital, la del Limonero, se encuentra en el límite máximo de su capacidad. En este momento acumula 15,3 hectómetros cúbicos, frente a los 13,7 del primer día de julio de 2025. Y las subidas respecto a entonces de los tres pantanos del río de mayor caudal de la provincia son, asimismo, bastante importantes. En el caso de los dos que rozan el lleno, Guadalteba ha pasado de 82 a 151,5 hectómetros cúbicos y Guadalhorce, de 58 a 124 hectómetros cúbicos.

Este verano se presenta con las duchas de las playas a pleno rendimiento y sin otras restricciones derivadas de la sequía. / Álex Zea

La mejora de los embalses no impide perder de vista el persistente mensaje de las autoridades tanto locales como autonómicas o nacionales, en cuanto a la necesidad de no bajar la guardia y a pensar que la sequía volverá. En este sentido, la Junta recuerda que en muchos puntos de la provincia ha llovido menos en el último año hidrológico, si tenemos en cuenta los registros del ejercicio anterior.

Los puntos pluviométricos de los siete pantanos acumulan menos lluvia que en 2025

Ningún embalse de la provincia lleva en los últimos diez meses más precipitación acumulada que en el año hidrológico anterior. En La Concepción se han contabilizado hasta la fecha casi 770 litros por metro cuadrado por casi 815 que se sumaban a estas alturas de 2025. Los números en el cauce medio del río Guadalhorce han bajado de unos 610 litros a poco más de 450.

En La Viñuela, de casi 600 se ha descendido a algo más de 510. La cantidad de lluvia contabilizada en El Limonero es aún más reducida si tomamos como referencia los 516 litros por metro cuadrado de principios de julio de 2025. En este momento no se alcanzan ni los 350 litros. Y el cambio a la baja también se deja sentir en la presa de Casasola, al reducirse de casi 600 litros por metro cuadrado a algo menos de 415 litros.

Los desembalses del pasado invierno ya auguraban un verano sin sobresaltos

Cuando a finales de febrero se abrían los pantanos para desembalsar agua, porque algunos estaban al máximo técnico a las puertas de nuevos frentes lluviosos, los propios técnicos expertos en la materia aventuraban que este periodo estival estaría lejos de los escenarios que hace dos años exigieron medidas urgentes y millonarias para poder reducir los efectos de las restricciones, especialmente en el riego de parques y jardines o las aportaciones a las fincas de regadío en comarcas como la Axarquía.

Y es que tras las primeras semanas del año, la provincia recuperaba prácticamente el lleno técnico en sus pantanos, después de 13 años sin alcanzarse esos registros. El caso más significativo como recordamos lo suponía la mejora en el nivel de La Viñuela, que dos años antes estaba a poco más del 7% de su aforo. Ahí se tuvo que recurrir de manera drástica al uso de aguas regeneradas para mantener a flote un pulmón económico para la comarca litoral más oriental, La Axarquía, como son los cultivos de aguacates y mangos.