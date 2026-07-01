Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigan el Ayuntamiento de FrigilianaSin restricciones de aguaParking del Civil y el MaternoRegularización de migrantes en MálagaLista de los grandes morosos en MálagaInvestidura de AndalucíaCalor en MálagaFechas clave del Málaga CF
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Piden a los partidos facilitar el gobierno de Moreno Bonilla, para evitar que las políticas de Vox perjudiquen al Parque Natural Montes de Málaga

La Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga alerta de que una reducción de "los limitados recursos económicos" que recibe el espacio protegido puede llevarlo "al límite"

Montes de Málaga

Montes de Málaga / La Opinión

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

La Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga ha pedido en un comunicado a los partidos de la oposición en el Parlamento de Andalucía que "reconsideren su posición de no pactar con Juan Manuel Moreno Bonilla", y hagan posible "un gobierno del Partido Popular", sin la participación o apoyo de Vox.

Ciclistas en Los Montes de Málaga.

Ciclistas por los Montes de Málaga. / La Opinión

El colectivo destaca su preocupación "por la posición en materia de medio ambiente del partido político Vox", que anuncia en su programa electoral la denuncia y apartamiento de "todas las políticas públicas derivadas del Pacto Verde Europeo en nuestra región", al tiempo que, en el mismo programa habla de "la agenda 2030 y todas las políticas derivadas del fanatismo climático y del ecologismo radical", que a juicio de la formación han agravado "la brecha asistencial, económica, democrática y social que afecta a la España rural".

Vista de Málaga desde Los Montes.

Otra vista de los Montes de Málaga, con la capital al fondo. / Javier Lerena

Un planteamiento político "totalmente contrario a las evidencias científicas"

Para la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga "este planteamiento político es totalmente contrario a las evidencias científicas, incluyendo los seis informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático".

La asociación hace hincapié en su comunicado en que el Parque Natural Montes de Málaga "está sufriendo los efectos del cambio del clima", en forma de la pérdida "de miles de pinos, y cuya causa se imputa a la sequía y a la competencia entre árboles".

La plaga 'la seca' ataca los pinos de Gibralfaro y el Morlaco

Pinos afectados por la seca en Málaga capital. / A.V.

Por este motivo, alerta de que "si al deterioro que presente el Parque Natural se le añade una reducción de los limitados recursos que recibe, la situación puede llegar a ser límite".

El colectivo recuerda que el Partido Popular "ha ganado las elecciones" y aconseja posibilitar un gobierno del PP "sin las ataduras, en caso contrario, de un pacto que renegaría de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (...) marco central de las políticas de la Unión Europea".

Visita en diciembre del delegado de Medio Ambiente, José Antonio Víquez, al Parque Natural Montes de Málaga.

Visita en diciembre de 2025 del delegado de Medio Ambiente, José Antonio Víquez, al Parque Natural Montes de Málaga. / E.Press

La propuesta de doblar la extensión del Parque Natural

Como informó La Opinión, la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga es partidaria de doblar la actual extensión del Parque Natural Montes de Málaga de 4.996 hectáreas, para sumarle unas 6.000 hectáreas, una propuesta de este colectivo que fue aprobada por la junta rectora de este espacio protegido.

En color naranja, propuesta de ampliación de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga.

En color naranja, propuesta de ampliación de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga. / La Opinión

Las 6.000 hectáreas -con la exclusión de los sectores del Flysch del Colmenar y los terrenos calificados como urbanos y urbanizables en el planeamiento urbanístico de Casabermeja y Málaga- se centrarían en la margen derecha del Guadalmedina, con el fin de defender Málaga de inundaciones. El colectivo también resaltó que esta ampliación no conllevaría expropiaciones, "salvo supuestos de interés general", con el objetivo de mantener "la estructura de propiedad existente, implicando a los propietarios y gestores del suelo en la toma de decisiones que afecte a sus terrenos".

Noticias relacionadas y más

Como también adelantó este periódico, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía respondió que no se daban aún las condiciones para esta ampliación y reclamaba un gran "consenso social (...) con especial mención a los titulares de las fincas afectadas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
  2. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  3. Mafalda, uno de los reyes del campero en Málaga, echa el cierre: 'No podemos abrir
  4. Una de las piscinas naturales más visitadas de Málaga, en este pequeño pueblo de 800 habitantes: una enorme poza con cascadas y senderos
  5. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  6. El barrio malagueño de Churriana, más cerca de ser una asignatura en Bachillerato
  7. La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control
  8. El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola

Piden a los partidos facilitar el gobierno de Moreno Bonilla, para evitar que las políticas de Vox perjudiquen al Parque Natural Montes de Málaga

Piden a los partidos facilitar el gobierno de Moreno Bonilla, para evitar que las políticas de Vox perjudiquen al Parque Natural Montes de Málaga

Pantanos llenos, sin restricciones y duchas abiertas en las playas: Málaga afronta un verano sin problemas de agua

Así es la lista de los grandes morosos de Hacienda en Málaga: casi 190 nombres y deudas de cerca de 750 millones

Así es la lista de los grandes morosos de Hacienda en Málaga: casi 190 nombres y deudas de cerca de 750 millones

Afectado un hombre de 63 años por inhalar humo en el incendio de un piso en Rincón de la Victoria

Afectado un hombre de 63 años por inhalar humo en el incendio de un piso en Rincón de la Victoria

Cortes de tráfico en la plaza de los Monos de Málaga: así será el desvío hasta septiembre

«La nueva belleza mediterránea es conservar la salud de la piel»

Cerrado el plazo de solicitudes para la regularización de migrantes, CCOO estima que 20.000 personas se habrían acogido a este proceso en Málaga

Cerrado el plazo de solicitudes para la regularización de migrantes, CCOO estima que 20.000 personas se habrían acogido a este proceso en Málaga

Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: "Esto no es un parque temático, es un hospital"

Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: "Esto no es un parque temático, es un hospital"
Tracking Pixel Contents