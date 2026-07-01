Piden a los partidos facilitar el gobierno de Moreno Bonilla, para evitar que las políticas de Vox perjudiquen al Parque Natural Montes de Málaga

La Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga ha pedido en un comunicado a los partidos de la oposición en el Parlamento de Andalucía que "reconsideren su posición de no pactar con Juan Manuel Moreno Bonilla", y hagan posible "un gobierno del Partido Popular", sin la participación o apoyo de Vox.

Ciclistas por los Montes de Málaga. / La Opinión

El colectivo destaca su preocupación "por la posición en materia de medio ambiente del partido político Vox", que anuncia en su programa electoral la denuncia y apartamiento de "todas las políticas públicas derivadas del Pacto Verde Europeo en nuestra región", al tiempo que, en el mismo programa habla de "la agenda 2030 y todas las políticas derivadas del fanatismo climático y del ecologismo radical", que a juicio de la formación han agravado "la brecha asistencial, económica, democrática y social que afecta a la España rural".

Otra vista de los Montes de Málaga, con la capital al fondo. / Javier Lerena

Un planteamiento político "totalmente contrario a las evidencias científicas"

Para la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga "este planteamiento político es totalmente contrario a las evidencias científicas, incluyendo los seis informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático".

La asociación hace hincapié en su comunicado en que el Parque Natural Montes de Málaga "está sufriendo los efectos del cambio del clima", en forma de la pérdida "de miles de pinos, y cuya causa se imputa a la sequía y a la competencia entre árboles".

Pinos afectados por la seca en Málaga capital. / A.V.

Por este motivo, alerta de que "si al deterioro que presente el Parque Natural se le añade una reducción de los limitados recursos que recibe, la situación puede llegar a ser límite".

El colectivo recuerda que el Partido Popular "ha ganado las elecciones" y aconseja posibilitar un gobierno del PP "sin las ataduras, en caso contrario, de un pacto que renegaría de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (...) marco central de las políticas de la Unión Europea".

Visita en diciembre de 2025 del delegado de Medio Ambiente, José Antonio Víquez, al Parque Natural Montes de Málaga. / E.Press

La propuesta de doblar la extensión del Parque Natural

Como informó La Opinión, la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga es partidaria de doblar la actual extensión del Parque Natural Montes de Málaga de 4.996 hectáreas, para sumarle unas 6.000 hectáreas, una propuesta de este colectivo que fue aprobada por la junta rectora de este espacio protegido.

En color naranja, propuesta de ampliación de la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga. / La Opinión

Las 6.000 hectáreas -con la exclusión de los sectores del Flysch del Colmenar y los terrenos calificados como urbanos y urbanizables en el planeamiento urbanístico de Casabermeja y Málaga- se centrarían en la margen derecha del Guadalmedina, con el fin de defender Málaga de inundaciones. El colectivo también resaltó que esta ampliación no conllevaría expropiaciones, "salvo supuestos de interés general", con el objetivo de mantener "la estructura de propiedad existente, implicando a los propietarios y gestores del suelo en la toma de decisiones que afecte a sus terrenos".

Como también adelantó este periódico, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía respondió que no se daban aún las condiciones para esta ampliación y reclamaba un gran "consenso social (...) con especial mención a los titulares de las fincas afectadas".