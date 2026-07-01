Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: "Esto no es un parque temático, es un hospital"

Las nuevas tarifas del parking provisional del Hospital Civil de Málaga han provocado un profundo malestar e indignación entre los trabajadores del centro sanitario, que denuncian que se tratan de unos precios “abusivos” que pueden superar los cien euros al mes. Una cifra que muchos trabajadores aseguran que no podrán asumir.

“Es una auténtica barbaridad”, afirma Rosalía Gómez, psicóloga clínica del Hospital Civil. Los nuevos precios fijados por la empresa que posee los derechos de explotación de los terrenos del parking establecen una tarifa de 1,36 euros por hora para los usuarios, frente a los 1,5 euros al día que se abonaba anteriormente. Para los profesionales con bono descuento, el coste será de 0,61 euros por hora, cuando hasta día de hoy pagaban 0,80 euros al día.

La tarifa reducida para trabajadores, sin embargo, solo se aplicará a 163 plazas de aparcamiento, a las que se accederá por orden de llegada y siempre que el profesional esté entre los 1.000 primeros en haber presentado la solicitud. Una cifra que los trabajadores y sindicatos consideran “completamente insuficiente”, ya que entre el Hospital Civil y el Hospital Materno Infantil trabajan alrededor de 3.500 profesionales.

Más de 100 euros al mes para acudir a trabajar

El malestar ya se ha traducido en dos concentraciones, que los trabajadores no descartan seguir repitiendo si no se revisan las condiciones del nuevo aparcamiento. “A los profesionales nos tendrían que bonificar absolutamente todas las plazas”, defiende Rosalía Gómez, que reclama un “bono asequible” para todos los empleados, similar al que existía hasta ahora y que suponía unos 16 euros al mes.

Nuevas tarifas del parking provisional el Hospital Civil. / L.O.

La trabajadora insiste también en que el bono debería aplicarse por días y no por horas. “Imagínese la persona que hace guardias”, señala. A su juicio, tampoco es entendible que tan solo se bonifiquen 163 plazas. “Si llego temprano para intentar coger una de esas plazas bonificadas, esas plazas están ocupadas por el turno de noche. Y, si llego más tarde, va a haber una cola enorme. Lo mires por donde lo mires, esto van a ser los Juegos del Hambre”, lamenta.

163 plazas bonificadas para unos 3.500 profesionales sanitarios

Asegura que en su caso no podría permitirse pagar la nueva tarifa, ni siquiera si logra acceder a las plazas bonificadas. “Es que sale más barata la zona azul que pagar el parking”, denuncia Rosalía Gómez, que explica que para ella el transporte público tampoco es una alternativa real.

“Yo para llegar tengo que coger dos autobuses. Si se me escapa el segundo, me tengo que quedar en la parada 20 minutos esperando el siguiente”, apunta. “No hay ningún acceso directo hasta el Hospital Civil por transporte público como nos animan a coger”, añade la profesional.

"Lo mires por donde lo mires, esto van a ser los Juegos del Hambre”

El aparcamiento del Hospital Civil dispara las quejas antes de su apertura

La situación, según los trabajadores, se ha agravado mientras esperan la apertura del aparcamiento provisional, que según informó la empresa a principios de junio estaba prevista “en breve”. Hasta entonces, aseguran que no se les ha ofrecido ninguna alternativa y que se ven obligados a buscar estacionamiento en los alrededores, en barrios que ya arrastran problemas de aparcamiento. Muchos optan por dejar el coche en zonas como La Rosaleda, Martiricos o incluso Ciudad Jardín.

Concentración frente al Hospital Civil contra los nuevos precios del aparcamiento provisional. / A.T.

“Yo he salido de mi casa hoy a las 6.30 de la mañana y he estado dando vueltas y vueltas hasta que he conseguido aparcar, porque salía una furgoneta, en Velarde”, relata Rosalía Gómez. “Al estrés que tienen los trabajadores le añadimos el estrés de aparcar”, resume.

Trabajadores que salen de madrugada para poder aparcar

María José, técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), conoce bien esa situación. “Lo que hago es que salgo de mi casa a las 5.30 horas de la mañana, primero, para no comerme la caravana que hay desde el Rincón de la Victoria, y después para poder encontrar algún aparcamiento en los alrededores”, explica. La profesional reconoce que en alguna ocasión ya ha llegado tarde a su puesto de trabajo por las dificultades para estacionar.

La TCAE defiende estas nuevas tarifas no solo perjudican a los trabajadores, sino también a los usuarios. Algunos de los cuales, recuerda, pueden llegar a permanecer más de cinco horas en el centro por algunos tratamientos.

“Estamos muy indignados”, asegura otra profesional, María José García, administrativa en el Hospital Civil. La trabajadora denuncia que muchos trabajadores no podrán asumir los nuevos precios. “Un administrativo en el hospital cobra entre 1.100 y 1.200 euros, no podemos pagar 110 euros”, sostiene.

“Sale más barata la zona azul que pagar el parking”

En su caso, afirma que tampoco podrá hacer frente al nuevo coste. “Yo no me lo puedo permitir. Eso supone un bocado grande de mi nómina”, añade. Sobre las plazas reservadas para profesionales, denuncia también que el número es insuficiente y que el sistema dejará fuera a buena parte de la plantilla.

Parking del Hospital Civil. / Javier Lerena

“Los 1.000 primeros tendrán la fortuna de poder aparcar a un precio 'más barato', que es 110 euros para alguien que trabaja de mañana de lunes a viernes”, puntualiza. “Pero los 1.000 primeros podrán aparcar en 163 plazas, el resto va a pagar como los pacientes, que me parece un precio indignante”, incide. “Esto no es un parque temático, es un hospital”, subraya la profesional, que insiste en que "el paciente no viene de fiesta, va a un hospital”.

Juan Ignacio Anguita, delegado del sindicato de enfermería Satse y presidente de la Junta de Personal del Hospital Regional, advierte de que estos “precios abusivos” no solo tendrán un perjuicio económico para profesionales y pacientes, sino también en el funcionamiento del centro.

La Junta de Personal alerta de retrasos en relevos y pruebas médicas

“No todo el mundo se lo va a poder permitir y la dificultad en aparcar en otro sitio fuera de ese parking va a producir retraso en los relevos, retraso por tanto en pruebas y una alteración de la funcionalidad del hospital”, explica.

El presidente de la Junta de Personal denuncia que los precios se han “quintuplicado”, convirtiéndose en “precios parecidos a los de un parking del centro”. “Estamos hablando de un hospital público”, remarca. Por ello, reclama que se habilite un aparcamiento gratuito para los profesionales, como, según recuerda, ocurrió en el Hospital Costa del Sol tras las protestas de sus trabajadores por el coste del estacionamiento.

El hospital recuerda que es una medida temporal hasta la apertura del parking definitivo

Por su parte, el Hospital Regional ha recordado que el aparcamiento provisional es una actuación integrada en el desarrollo de las obras del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y concebida para “mejorar la accesibilidad” al complejo hospitalario durante esta fase transitoria del proyecto.

En este sentido, han destacado que la apertura de este aparcamiento permitirá incorporar más de 750 nuevas plazas de estacionamiento, “mejorando de forma inmediata las posibilidades de acceso para pacientes, familiares, profesionales y visitantes”.

“La decisión ha sido adelantar la disponibilidad de estas plazas para que la ciudadanía y los profesionales puedan beneficiarse de esta mejora desde ahora, en lugar de tener que esperar a la finalización completa de las obras del aparcamiento definitivo previsto en el proyecto”, han explicado.

Más de 750 plazas de aparcamiento

Asimismo, han aclarado que se trata de una “solución temporal” que responde a una “necesidad real” durante el desarrollo de las obras. “Su objetivo es facilitar la movilidad, ordenar el tráfico en el entorno hospitalario y ofrecer una alternativa cómoda, segura y próxima a los distintos dispositivos asistenciales mientras avanzan los trabajos de construcción del futuro hospital”, han precisado desde el hospital.

“La puesta en servicio de este aparcamiento supone, por tanto, una mejora tangible de la accesibilidad al complejo hospitalario durante una etapa especialmente relevante de transformación y crecimiento de las infraestructuras sanitarias de Málaga. En definitiva, permite poner a disposición de pacientes y profesionales una infraestructura útil y necesaria desde este momento, sin esperar a la culminación de todas las actuaciones previstas”, han remarcado.

Por último, han querido subrayar que “el Hospital Universitario Regional de Málaga no obtiene ningún beneficio económico derivado de la explotación de este aparcamiento”.