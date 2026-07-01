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El Puerto estrena el Memorial dedicado a José de Gálvez en el Palmeral de las Sorpresas

El monumento, a la entrada del Palmeral, iniciativa de la Asociación Bernardo de Gálvez, también conmemora el 250 aniversario de la ciudad de San Francisco, nacida gracias a franciscanos españoles

Cruz Sánchez de Lara y Elías Bendodo tocan la campana del Memorial a José de Gálvez, en el Puerto, en presencia de Carlos Rubio.

Cruz Sánchez de Lara y Elías Bendodo tocan la campana del Memorial a José de Gálvez, en el Puerto, en presencia de Carlos Rubio. / Álex Zea

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

El malagueño José de Gálvez (1720-1787) ministro de Indias y tío de Bernardo de Gálvez, cuenta desde este miércoles con un Memorial de homenaje a su figura a la entrada del Palmeral de las Sorpresas, con la colaboración de la Fundación Unicaja.

Como informó La Opinión, se trata de una iniciativa de la Asociación Bernardo de Gálvez, que además recuerda una de sus iniciativas geopolíticas y evangelizadoras de José de Gálvez, el Camino Real de California, que dio lugar a 21 misiones franciscanas, germen de conocidas ciudades de Estados Unidos, entre ellas San Francisco, también homenajeada en el memorial por su 250 aniversario.

Detalle de la réplica de la campana de 1906 del Camino Real de California, en el Memorial a José de Gálvez, en el Puerto.

Detalle de la réplica de la campana de 1906 del Camino Real de California, en el Memorial a José de Gálvez, en el Puerto. / Álex Zea

El conjunto incorpora además la réplica de una de las campanas del Camino Real que, en 1906, sustituyeron a las originales del XVIII. Una de estas campanas de 1906 fue vandalizada por colectivos amerindios contrarios a la acción de España en Norteamérica, y retirada en 2019 por la Universidad California-Santa Cruz.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, quiso subrayar el papel de la Asociación Bernardo de Gálvez, en la recuperación del legado del malagueño Bernardo de Gálvez, gracias "a su trabajo constante, desinteresado y a su tenacidad"; así como el de la Diputación de Málaga, presidida entonces por Elías Bendodo, que asistió al acto, "y que apostó decididamente por apoyar este legado".

Carlos Rubio vio lógico el emplazamiento del memorial en el Puerto, punto de entrada y salida de tantos malagueños, y que se abrió al comercio con América "gracias a José de Gálvez".

La Asociación Bernardo de Gálvez entregó una réplica del 'Galveztown' de Bernardo de Gálvez a la Autoridad Portuaria.

La Asociación Bernardo de Gálvez entregó una réplica del 'Galveztown' de Bernardo de Gálvez a la Autoridad Portuaria. / Álex Zea

A la espera del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez

Por su parte, el académico de la Historia y presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo, recordó el papel de José de Gálvez como ministro universal de Indias durante 11 años, un periodo en el que, destacó, "logró llevar a su cenit la inmensa obra comenzada en 1492: la Hispanidad".

Foto de familia en el Memorial dedicado a José de Gálvez en el Palmeral de las Sorpresas.

Foto de familia en el Memorial dedicado a José de Gálvez en el Palmeral de las Sorpresas. / Álex Zea

Además, recordó que tanto él como su hermano Miguel de Gálvez fueron nombrados "concejales honorarios y perpetuos del Ayuntamiento de Málaga", por el impulso de obras públicas como las del Puerto, el Guadalmedina, los Caminos de Vélez y Antequera, o la creación del Montepío de Cosecheros y la Alameda Principal.

Manuel Olmedo, presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, atiende a los medios en el Puerto, antes de la inauguración del Memorial a José de Gálvez.

Manuel Olmedo, presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, atiende a los medios en el Puerto, antes de la inauguración del Memorial a José de Gálvez. / Álex Zea

Manuel Olmedo quiso agradecer la generosidad de la Autoridad Portuaria y Carlos Rubio por acoger este Memorial a José de Gálvez, y también resaltó el apoyo de Elías Bendodo por hacer posible la llegada del retrato de Bernardo de Gálvez al Capitolio de Washington.

El presidente del colectivo señaló que la asociación "tiene los días contados", pues "llegará a su fin", el día que se inaugure el Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación. "Entonces podremos decir que hemos cumplido con nuestro deber", subrayó.

El prior franciscano, como representante de la orden que hizo posible el Camino Real de California, bendijo la campana y el Memorial de José de Gálvez en el Puerto.

El prior franciscano, como representante de la orden que hizo posible el Camino Real de California, bendijo la campana y el Memorial de José de Gálvez en el Puerto. / Álex Zea

También habló Cruz Sánchez de Lara, descendiente directa del gobernador malagueño de La Luisiana Luis de Unzaga, y cuñado de Bernardo de Gálvez, así como la académica de Ciencias e investigadora Elvira Roca, que fue quien denunció la vandalización y retirada de la campana en 2019.

Borrado del "pasado hispano de los Estados Unidos"

La profesora Elvira Roca recordó la "ceremonia infamante" de vandalización de la campana, a cargo de representantes de tribus amerindias que, lamentó, "a ninguno se le ocurrió recordar la cantidad de territorio que perdieron" cuando sus comunidades pasaron a California en 1848 tras la guerra entre Estados Unidos y México.

"Haber perdido las tierras no les ofendía, les ofendía el símbolo de un tiempo en el que aquellas tierras habían sido suyas y habían tenido derecho a una educación y a una protección legal".

Elvira Roca, durante su intervención este miércoles, en la inauguración del Memorial a José de Gálvez en el Puerto.

Elvira Roca, durante su intervención este miércoles, en la inauguración del Memorial a José de Gálvez en el Puerto. / Álex Zea

Para Elvira Roca, se está produciendo un proceso de borrado "del pasado hispano de los Estados Unidos, que no ha cesado".

Bendijo el monumento, en representación de los forjadores de ese Camino Real de misiones, el prior del convento franciscano de Vélez Málaga, fray José Ricardo Gallardo.

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Y cerró el acto el expresidente de la Diputación y diputado popular Elías Bendodo, quien hizo hincapié en que "Bernardo de Gálvez es una gran oportunidad para Málaga". El memorial de su tío, José de Gálvez, ya puede visitarse en el Puerto.

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