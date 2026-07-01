El SMM califica de “fracaso total” el Plan de Verano 2026 del SAS en Málaga: sustituciones insuficientes, cierre de camas y ofertas sin cubrir

Sustituciones insuficientes, contratos sin cubrir, aumento de la carga asistencial, reducción de camas disponibles y cierre de centros de salud por la tarde. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha vuelto a “fallar” un año más en la planificación sanitaria para el período estival en la provincia de Málaga.

En palabras de su presidente, Antonio Martín, el Plan de Verano 2026 del SAS es “un fracaso total” en lo que respecta a los médicos y facultativos y plantea una situación “preocupante y desalentadora” en los hospitales y centros de Atención Primaria de la provincia.

En primer lugar, Martín ha criticado la falta de transparencia y la compleja forma de facilitar los datos. “El SAS nos ha informado del contenido de este plan cinco días después del inicio oficial de la temporada estival”, ha señalado el presidente del SMM, que asegura que, un año más, el plan no ofrece “soluciones eficaces” para aliviar la sobrecarga que soportan los profesionales durante los meses de verano.

El Sindicato Médico denuncia contrataciones insuficientes y puestos sin cubrir

En cuanto al número de contrataciones, el sindicato defiende que es “completamente insuficiente” y que apenas ha variado del existente el año pasado. Además, sostiene que los contratos son poco atractivos, por lo que en muchos casos las ofertas no han sido cubiertas.

Martín ha subrayado que, a la hora de planificar, debe tenerse en cuenta que la plantilla parte de una situación “deficitaria” durante todo el año, a la que se suma el aumento de la población que sufre la provincia debido a la llegada de los turistas. “Ya partimos de una situación en la que falta gente”, ha remarcado Rafael Maese, vocal de hospitales del SMM.

Rafael Maese durante la valoración del Plan de Verano 2026 del SAS. / A.T.

El sindicato ha aclarado que aunque el SAS “presuma” de una mayor dotación presupuestaria, dicho incremento se refiere prácticamente en su totalidad a personal sanitario no facultativo y personal de gestión y servicios. “No se ha visto reflejado en los números de los facultativos”, ha insistido Maese, que ha destacado que, aunque en algunos centros ha sido “ligeramente superior”, en otros ha disminuido.

Diez médicos para sustituir a unos 300 especialistas en el Hospital Regional

En el caso de los hospitales, el vocal ha explicado que durante las vacaciones falta un tercio del personal. Sin embargo, por ejemplo, en el Hospital Regional Universitario —que es el más grande de la provincia—, solo se han contratado a diez médicos para sustituir a los facultativos especialistas de área (FEAs) que se vayan de vacaciones durante todo el verano, que, según Maese, rondarán los 300.

“Diez personas no pueden cubrir las vacaciones de un tercio del personal de facultativos del hospital”, ha remarcado. El vocal del SMM ha criticado que, además, esos diez contratos no son ni siquiera para todo el verano, solo cuatro, ya que dos de ellos son solo de un mes y los otros dos de dos meses.

Por su parte, para el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU), se han autorizado un total de 800 jornadas, que, según el sindicato, se traducen en unos seis contratos y medio. No obstante, Maese ha advertido de que tan solo se han cubierto tres nombramientos.

“Diez personas no pueden cubrir las vacaciones de un tercio del personal de facultativos del hospital”

El Hospital Clínico reduce un 4,5% las jornadas médicas autorizadas

“¿Por qué solo se han cubierto tres? Porque la mayoría de los médicos que han terminado o que no tenían trabajo en ese momento esos contratos los han visto insuficientes porque solamente garantizaban una parte del verano o eran contratos a tiempo parcial y después del verano no les aseguraban la continuidad. Y en otros sitios de fuera de Málaga o incluso de Andalucía, tienen contratos mucho más estables y más prolongados”, ha explicado Maese.

En el caso del Hospital Clínico, las jornadas que se han autorizado —215 jornadas para FEAs y 1.177 para médicos de Urgencias— han disminuido un 4,5% respecto al año pasado. En los hospitales de Antequera y de la Axarquía también se han reducido las contrataciones.

En el Hospital Costa del Sol, las jornadas para cubrir a los médicos solo han aumentado un 4,2%, que no se traduce, según Maese, ni en un contrato completo para todo el verano. En el Hospital de la Serranía de Ronda, ha crecido también el número de contrataciones, pero “no se han cubierto”.

Plantas cerradas y menos camas disponibles en los hospitales de Málaga

“El balance es negativo, en general, en todo, tanto para facultativos especialistas como para médicos de Urgencias”, ha resumido el representante sindical. En cuanto al cierre de plantas y camas disponibles, ha señalado que hay situaciones “muy desiguales”, pero que se mantienen “en la misma línea que en años anteriores”. Ha destacado el caso del Hospital Regional, que, si bien cierra varias plantas, ha diseñado también un “plan de reserva” para poder abrirlas en caso de necesidad.

Contratos insuficientes para Atención Primaria

En cuanto a Atención Primaria, la planificación, según el SMM, “continúa siendo insuficiente” para garantizar una asistencia de calidad durante el verano. El ejemplo más llamativo es la Serranía, donde no se oferta ningún contrato para sustituir a Médicos de Familia durante las vacaciones de verano. Tampoco se contrata ningún pediatra. “Es difícil entender cómo puede garantizarse la asistencia con una ausencia total de sustituciones médicas”, ha subrayado el sindicato.

María Ánegeles Bernal durante la valoración del Plan de Verano 2026 del SAS. / A.T.

En otros distritos, como la Costa del Sol, han resaltado que ni siquiera disponen de información oficial por escrito. “Solo se nos ha trasladado verbalmente un supuesto incremento de contrataciones que no hemos podido verificar”, ha puntualizado María Ángeles Bernal, vocal de Atención Primaria del SMM. En el caso de Antequera y Málaga-Guadalhorce, las cifras mejoran respecto al año pasado.

Consecuencias para los profesionales y pacientes

“Aunque en algunos distritos vemos que aumentan las contrataciones porcentualmente respecto al año pasado, es un incremento que parte de cifras muy bajas y que no responde realmente al crecimiento de la población, a las necesidades, al incremento de la demanda asistencial ni a la presión turística que soporta Málaga durante este y todos los veranos”, ha aclarado Bernal. Pone el ejemplo del distrito de Málaga que, para los 27 centros de salud y 11 consultorios que tiene, en el mes de julio solo hay autorizados diez contratos.

“En definitiva, seguimos sin disponer de un verdadero plan de recursos humanos para afrontar el verano”, ha concluido Bernal, que ha advertido de las consecuencias que tendrá. Entre ellas, más carga asistencial para los profesionales que permanecen trabajando. Menos consultas disponibles para la población. Cierre de actividad ordinaria en horario de tarde en numerosos centros. Mayor presión sobre las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Y, finalmente, “un deterioro de la atención que reciben los ciudadanos”.

Respuesta de la Junta

Por su parte, la Junta ha explicado que la organización de los recursos para el periodo estival se realiza a partir de la demanda asistencial prevista en cada centro, garantizando al mismo tiempo el disfrute de los permisos reglamentarios de los profesionales y la ejecución de actuaciones de mejora y reformas programadas en distintos dispositivos sanitarios. Además, se acompaña de un sistema de seguimiento permanente de la actividad que permite adaptar los recursos y activar medidas adicionales cuando la evolución asistencial así lo requiere.

En total, está prevista la realización de más de 7.200 contrataciones en la provincia de Málaga para la cobertura de vacaciones, un 24,5% más que el pasado año. En el ámbito hospitalario, el Plan Verano 2026 mantiene una “elevada capacidad operativa”, con una disponibilidad del 87,6% de las camas y del 76,5% de los quirófanos entre julio y septiembre.

Asimismo, han subrayado que permanecerán en funcionamiento 2.353 camas hospitalarias y de cuidados intensivos, así como 80 quirófanos, lo que permitirá desarrollar con normalidad tanto la actividad programada como la atención urgente. Durante este periodo está prevista la realización de unas 14.400 intervenciones quirúrgicas, más de 562.000 consultas externas y más de 640.000 pruebas diagnósticas.

En cuanto a Atención Primaria, la Junta ha recordado que la reorganización estival de horarios y recursos, que se viene aplicando desde hace más de una década, responde a criterios de eficiencia y adecuación a la demanda, garantizando en todo momento la accesibilidad y la continuidad asistencial de la ciudadanía.