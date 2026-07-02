Más de un año sin debate sobre el Estado de la Ciudad: el PSOE exige su convocatoria al Ayuntamiento de Málaga

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una petición para que el Ayuntamiento celebre un Pleno Extraordinario sobre el Estado de la Ciudad, un debate en el que el alcalde hace balance de la gestión municipal y los grupos políticos analizan la situación de Málaga y plantean sus propuestas para los próximos años.

El reglamento municipal establece que esta sesión debe celebrarse una vez al año, aunque la última tuvo lugar en enero de 2025. Con esta iniciativa, el PSOE insta al alcalde a convocar un debate que considera necesario para abordar los principales problemas de la ciudad y definir el modelo de Málaga para el futuro.

Un debate sobre el rumbo de la ciudad

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha defendido que la ciudad necesita detenerse a reflexionar sobre su futuro, más allá de los anuncios puntuales del equipo de gobierno. A su juicio, Málaga lleva demasiado tiempo instalada en una dinámica de "grandes titulares" y proyectos que, en muchos casos, "nacen muertos" o no llegan a materializarse, mientras se evita un debate global sobre el modelo de ciudad.

"Ha llegado la hora de sentarnos a discutir la Málaga que queremos para los próximos diez o quince años", ha afirmado Ruiz Araujo, quien sostiene que la responsabilidad de un gobierno municipal no pasa únicamente por gestionar el día a día, sino también por definir una hoja de ruta y rendir cuentas de su cumplimiento.

Para el PSOE, la realidad de la ciudad obliga a abrir ese debate. El portavoz ha señalado problemas como la dificultad de los jóvenes para emanciparse, el encarecimiento de la vivienda, que empuja a muchas familias a buscar casa fuera de la capital, el cierre de pequeños comercios o la pérdida de identidad de algunos barrios y calles del centro.

Los socialistas registran la solicitud de un Pleno Extraordinario para abordar el modelo de ciudad y reclaman respuestas ante la crisis de la vivienda y otros retos urbanos / L.O.

Del discurso a las decisiones

Los socialistas consideran, además, que el equipo de gobierno ha comenzado a asumir parte de los planteamientos que la oposición viene defendiendo en materias como la protección del suelo residencial o la necesidad de avanzar hacia una ciudad más equilibrada. Ruiz Araujo ha valorado ese cambio de discurso, aunque ha advertido de que "ahora tiene que traducirse en hechos" y no quedarse únicamente en declaraciones.

El portavoz ha insistido en que el debate no pretende convertirse en un ajuste de cuentas político. "No buscamos culpables ni queremos mirar al pasado", ha explicado, sino aprovechar la sesión para confrontar modelos de ciudad y establecer prioridades ante desafíos como el acceso a la vivienda, la transformación urbana o la protección del comercio y la identidad local.

Quince días para convocar el pleno

Tras el registro de la iniciativa, el alcalde dispone de quince días para convocar el Pleno Extraordinario. Ruiz Araujo ha señalado que el PSOE ha optado por este mecanismo para que sea el propio regidor quien impulse un debate que, recuerda, debería haberse celebrado hace meses conforme a la periodicidad anual que marca la normativa municipal.

A juicio de los socialistas, el momento es especialmente oportuno por la situación que atraviesa la ciudad, con la vivienda como principal preocupación. El objetivo, ha concluido Ruiz Araujo, es abrir un debate que permita ofrecer "una Málaga alternativa que vuelva a poner a las personas en el centro" y dé respuesta a las expectativas de quienes protagonizarán la próxima transformación de la ciudad.