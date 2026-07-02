Aulas más frescas para el próximo curso en Málaga: la Junta destina más de 21,3 millones de euros a la climatización de colegios e institutos

El calor se ha convertido en un compañero habitual de las aulas malagueñas incluso antes de que termine el curso. Para hacer frente a esta realidad, la Junta de Andalucía ha destinado más de 21,3 millones de euros a mejorar las condiciones térmicas de colegios e institutos de la provincia mediante actuaciones que van desde la instalación de equipos de aire acondicionado hasta sistemas de refrigeración más sostenibles y zonas de sombra.

Casi 3.500 actuaciones contra el calor

El plan alcanza ya a 546 centros educativos públicos repartidos por 86 municipios. Entre los datos reflejan el alcance de estas actuaciones, destacan la incorporación de 3.489 nuevos elementos de climatización, de los cuales 2.805 equipos de ventilación y aire acondicionado. A estos se suman, entre otras cosas, 190 nuevas estructuras de sombra, 122 mejoras en ventanas y cerramientos, 254 radiadores o 118 plantaciones de arbolado, con el objetivo de reducir la temperatura en las instalaciones y hacer más confortables los espacios donde estudian miles de alumnos.

Buena parte de estas intervenciones se desarrollan a través del Plan de Confort Térmico, dotado con 9,3 millones de euros. Una de sus principales novedades es que son los propios equipos directivos quienes deciden qué actuaciones necesita cada centro, ya que la financiación llega directamente a los colegios e institutos para que puedan adaptar las inversiones a la realidad de sus instalaciones. A esta iniciativa se suma el Plan de Bioclimatización, que apuesta por soluciones más eficientes mediante la instalación de sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas. En la provincia ya se han completado una treintena de actuaciones y actualmente se ejecuta una segunda fase en otros seis centros, cuya inversión global supone los 12 millones de euros restantes de la aportación de la Junta.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, dio a conocer este balance durante una visita al IES Luis Barahona de Soto, en Archidona, donde destacó que Andalucía afronta episodios de calor cada vez más intensos y prolongados, por lo que resulta necesario transformar las infraestructuras educativas para ofrecer espacios de aprendizaje "más confortables, saludables, eficientes y sostenibles".

Archidona como ejemplo de las actuaciones

La inversión destinada a mejorar el confort térmico de sus centros educativos alcanza 1,3 millones de euros. Entre las actuaciones previstas figura la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado en el IES Luis Barahona de Soto, mientras que el IES José Navarro y Alba ya dispone de ocho aparatos de climatización, mejoras de aislamiento y un sistema de refrigeración adiabática alimentado con energía solar gracias a una inversión de 483.000 euros.

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía pretende que las altas temperaturas dejen de ser un obstáculo para el desarrollo de la actividad lectiva y avanzar hacia unos centros educativos más eficientes, sostenibles y preparados para afrontar los efectos del cambio climático.