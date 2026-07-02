El Ayuntamiento ha emitido 2.633 informes de vulnerabilidad en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes

La solicitud del informe de vulnerabilidad ha sido uno de los trámites clave en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Este martes se puso punto y final a dos meses de intenso trabajo para mejorar la situación legal de un total de 39.899 personas, que son las según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han registrado su solicitud en la provincia. El Ayuntamiento de Málaga ha emitido 2.633 informes en la capital.

Este era precisamente uno de los pasos más burocráticos del proceso, pues tal y como establecía la norma, si no se había sido solicitante de protección internacional, se debía acreditar uno de estos tres supuestos: haber trabajado con contrato por cuenta ajena o propia durante su permanencia en España, contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad o por ascendientes de primer grado, o en encontrase en situación de vulnerabilidad.

Para este último, se debía acreditar a través de un certificado sellado por los ayuntamientos, como administraciones competentes en materia de servicios sociales, o por entidades del tercer sector que constan en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las cuales también podían actuar en calidad de representantes.

Emisión de certificados

Según detalla el Ayuntamiento, la institución organizó la atención a las personas solicitantes de este informe de vulnerabilidad en los 12 Centros de Servicios Sociales Comunitarios que hay distribuidos por los 11 distritos de la ciudad (uno en cada distrito salvo en el de Carretera de Cádiz, que cuenta con dos), con los equipos profesionales municipales; así como en el Centro de Atención a Personas sin Hogar-Puerta Única.

Aseguran que la emisión del certificado de vulnerabilidad se ha integrado en el proceso normalizado de informes técnicos dentro del Sistema de Gestión de Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, siendo asumido por el personal municipal habitual, que ha supuesto la realización de 246 horas de refuerzo. En su conjunto, se recibieron 2.703 solicitudes de informe, de las que finalmente han sido aceptadas 2.633.