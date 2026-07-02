Los conductores y expertos del transporte ponen en duda los beneficios reales de la ZBE en Málaga

Es uno de los temas del año en la provincia malagueña: "¿Para qué sirve la Zona de Bajas Emisiones?". Se pone en duda su utilidad, sí, pero también se cuestiona cómo hacer frente a las multas ya tramitadas: "¿Cómo puedo recurrir ante el expediente sancionador que el Ayuntamiento de Málaga me ha abierto por transitar de manera irregular por la ZBE?". A diario se reciben llamadas en las oficinas aseguradoras, despachos de abogados e incluso ante dependencias municipales vinculadas al Tráfico. Los expertos tardan pocos segundos en responder, si bien es cierto que la inquietud sigue abierta para muchos de esos 35.000 ciudadanos que han recibido una notificación por acceder sin autorización a las áreas restringidas.

"De momento sólo les podemos decir que tengan paciencia, porque sólo hay expedientes, no sanciones", relata Ángela Muñoz. En su despacho de la avenida de Andalucía reciben prácticamente todos los días alguna consulta relativa a este asunto, "sobre todo desde que se ha comunicado la posibilidad de que estas multas no se ajusten a la normativa vigente, en virtud a esa discriminación aludida por el TSJA". Así que nadie, a su juicio, debe intentar poner la tirita antes de que haya herida.

Niegan los conductores que haya mejorado el tránsito de vehículos en el centro histórico

Llama la atención de manera poderosa el relato de los portavoces del sector del transporte. Hemos hablado con colectivos de camioneros, agencias de reparto de paquetería o incluso con el presidente de la asociación Élite Taxi Málaga, Juan Manuel Navarrete. "El volumen de tráfico apenas ha variado, porque los conductores de Málaga pueden seguir circulando por la ZBE y los que son de fuera apenas suponen un 15% o un 20%", matiza este último portavoz de una de las principales asociaciones de taxistas.

Argumentan estos colectivos que la ZBE sólo ha permitido de momento abrir el camino recaudatorio, sin que haya una utilidad palpable en cuanto a la reducción del tráfico. Ángela Muñoz, en este sentido, agrega que la medida se palpará de manera progresiva, puesto que sí son cada vez más los vehículos eléctricos.

Alegaciones planteadas por los taxistas y otras asociaciones de profesionales del transporte

Navarrete rememora en estos días el periodo de alegaciones en el que su colectivo pidió que se hicieran excepciones, a la hora de poder transitar por la ZBE, para los profesionales del taxi. "Se aceptaron, pero a efectos prácticos vemos que el volumen de tráfico apenas ha variado. Vemos muy poca incidencia. Sí que en determinados momentos del día hay personas que no son de Málaga capital y que dejan su coche, por ejemplo, en Teatinos. Y desde allí cogen el metro, el autobús o nos piden un taxi para ir y volver desde el centro", señala este taxista.

Un grupo de taxis en uno de los puntos del trazado urbano de la capital. / Álex Zea

Con esas alegaciones que prosperaron en su momento, los profesionales no empadronados en Málaga ciudad y con vehículos que no cumplen con las etiquetas exigidas para acceder a la ZBE se ahorran afrontar sanciones de 200 euros de multa, o 100 si se paga sin recurrir, así como la retirada de puntos del carné.

Los importes millonarios que también reabren el debate social sobre estas restricciones

Los portavoces de los colectivos de conductores, así como las asociaciones de consumidores, consideran que faltan infraestructuras en las zonas periféricas de las ciudades, con el objetivo de agilizar el proceso para aparcar y recurrir al transporte público para acceder a las áreas limitadas como ZBE.

En este sentido, igual que ocurre con otras tasas públicas, como la que va en el recibo del agua y cobra la Junta de Andalucía, consideran que debiera invertirse lo que se recaude en iniciativas como la ampliación de la red de Cercanías o abrir una nueva línea de metro hacia El Palo y el litoral oriental, según indica uno de los camioneros consultados, el torremolinense Manuel Pérez Ríos.