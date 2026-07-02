Detenidos diez miembros de un clan familiar tras una reyerta multitudinaria en el barrio malagueño de La Trinidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas que pertenecían a un conocido clan tras una reyerta multitudinaria que tuvo lugar hace un par de meses en el barrio malagueño en La Trinidad.

La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia donde la víctima manifestó haber sido agredida por un numeroso grupo de individuose n una calle contigua al barrio de la Trinidad. En la denuncia explicó que los agresores usaron objetos contundentes y peligrosos, entre ellos bates, defensas y sprays.

Al menos trece personas participaron

Según las averiguaciones de los agentes de judicial incardinados en la Comisaría de Distrito Norte, que se encuentran a cargo de la investigación, durante el transcurso de la riña se incorporaron más atacantes llegando a participar al menos trece personas.

Además, los agentes descubrieron que este acto delictivo no respondió a un conflicto ocasional, si no que estaría relacionado con una disputa prolongada entre dos grupos familiares enfrentados.

La Policía Nacional detiene diez miembros de un clan tras una reyerta multitudinaria / L.O

Tras la investigación se comprobó que los ya detenidos contaban antecedentes policiales vinculados con delitos similares, incluyendo una agresión de gravedad denunciada el pasado agosto en la que la misma víctima sufrió una lesión en la cabeza.

Con estos datos los investigadores consideraron que los hechos denunciados eran constitutivos de un delito de riña tumultuaria y lesiones dada la participación de varias personas y el empleo de instrumentos capaces de causar daños físicos de gravedad.

Dispositivo coordinado entre Policía Judicial y Seguridad Ciudadana

Después de la recopilación de indicios y otras gestiones de índole policial los agentes de la Comisaría de Distrito Norte establecieron un dispositivo coordinado con agentes pertenecientes a Seguridad Ciudadana para llevar a cabo la identificación y localización de los participantes en la riña. Por el momento diez varones, la mayoría de ellos en un rango de edad de 18 a 35 años, han sido detenidos por su presunta participación en los hechos narrados a los cuales se les imputa un delito de riña tumultuaria y lesiones.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones con el objetivo del total esclarecimiento de sucedido.