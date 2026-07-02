La prensa malagueña quiere proteger su memoria: lanza una campaña en busca de documentos históricos

La historia de Málaga lleva escribiéndose durante siglos en las hojas de los periódicos, inmortalizándose en fotografías desgastadas o redactándose en cartas entre vecinos de pueblos cercanos. Casi sin darse cuenta, el formato analógico quedó eclipsado por el digital con la llegada de las nuevas tecnologías.

Por esa misma razón, la Asociación de la Prensa de Málaga ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, tanto a particulares como a periodistas, profesionales de la comunicación y a sus familias, a través de una campaña con aires detectivescos: "La historia que falta la tienes tú", una iniciativa que tiene como objetivo recuperar documentos, fotografías, publicaciones o cualquier tipo de recuerdos que permitan reconstruir los 120 años de vida periodística en la provincia, conformando así un "archivo abierto a la investigación y al conjunto de la sociedad", ha informado la asociación en un comunicado.

La Asociación destaca que aunque conserva en su sede un importante archivo documental generado durante más de un siglo de actividad, una parte esencial de la memoria del periodismo malagueño continúa dispersa en domicilios particulares, colecciones privadas y archivos familiares.

Una memoria que no puede quedarse en el cajón

La iniciativa nace con vocación de rescate. La APM quiere evitar que materiales que forman parte de su historia acaben olvidados en trasteros, cajas familiares o bibliotecas particulares. El llamamiento a la ciudadanía por parte de la asociación es claro y directo: cualquier aportación puede ser valiosa, por lo que no solo se buscan grandes archivos o piezas de museo.

Por ello, la campaña también pone el foco en esos pequeños objetos que, sin pretenderlo, guardan historia: una libreta de notas, una acreditación olvidada o incluso una imagen familiar tomada en un acto informativo. Desde una vieja fotografía de una redacción ya desaparecida hasta recortes de prensa, carnés profesionales o publicaciones antiguas pueden ser una pieza clave a la hora de reconstruir el relato colectivo del oficio.

Todo este proyecto está dirigido por el catedrático de Periodismo Juan Antonio García Galindo y por la presidenta de la entidad, Elena Blanco Castilla. En él participan también las profesoras Laura López y Purificación García, junto a la historiadora Lucía Reigal. Más allá del rescate del pasado, busca ordenar, proteger y abrir a la ciudadanía una memoria que no pertenece solo a la institución, sino a toda la ciudad.

Un archivo construido entre todos

La presidenta de la Asociación, Elena Blanco Castilla, subraya precisamente que la colaboración ciudadana será decisiva para cubrir las numerosas lagunas documentales que a día de hoy existen sobre los más de 120 años de historia de la entidad. Ha querido recordar que la reconstrucción actual se está llevando a cabo gracias a materiales conservados en instituciones como el Archivo Díaz de Escovar y el Archivo Municipal, además de la ayuda de entidades que estuvieron vinculadas a la APM en sus primeros años, como la Sociedad Económica de Amigos del País y la Sociedad Malagueña de Ciencias, a las que agradece su implicación.

La idea es que todo el material que se recupere pueda ser catalogado, preservado y, en la medida de lo posible, compartido, para que no solo forme parte de un archivo interno, sino también de la memoria colectiva de la ciudad. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja, el CTI de la Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de Comunicación y Cultura (INACOM).

La puerta está abierta para todo aquel que pueda aportar algo. La Asociación de la Prensa mantiene abierto un formulario público para organizar y gestionar las consultas que llegan. Una invitación a mirar atrás con la intención de entender mejor de dónde viene el periodismo malagueño… y quiénes lo han hecho posible.