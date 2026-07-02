Doña Francisquita abre Trazo, su nuevo restaurante en el Colegio de Arquitectos de Málaga

Doña Francisquita abre una nueva etapa gastronómica en Málaga con la puesta en marcha de Trazo, su nuevo restaurante ubicado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, en calle Palmeras del Limonar, 31. La firma malagueña, con una trayectoria consolidada en el sector de la restauración y el catering, está detrás de esta propuesta que une cocina mediterránea de autor, producto y un entorno singular.

El nuevo espacio nace como un punto de encuentro entre arquitectura, gastronomía y experiencia. Su nombre, Trazo, parte de un concepto esencial en el lenguaje arquitectónico: la primera línea que da origen a una idea y que empieza a dar forma a un proyecto. Desde esa misma inspiración, la cocina del restaurante se apoya en el producto, la técnica y el detalle para construir una propuesta con identidad propia.

Cocina mediterránea de autor en un espacio singular

La dirección gastronómica de Trazo recae en Iván Rubio, chef ejecutivo de Doña Francisquita, que estará al frente de la carta del restaurante. La propuesta se basa en una cocina mediterránea de autor, contemporánea, honesta y cuidada, en la que el sabor, la temporalidad y la presentación dialogan con el espacio que la acoge.

Con esta apertura, Doña Francisquita refuerza su apuesta por crear espacios donde compartir, disfrutar y vivir la gastronomía desde una mirada cercana, elegante y actual. La firma nació como restaurante en Torremolinos y, 35 años después, vuelve de algún modo a la casilla de salida con una trayectoria consolidada, una amplia experiencia y un equipo altamente profesionalizado.

Horarios de Trazo en Málaga

Trazo abre sus puertas a toda Málaga como un nuevo rincón gastronómico para disfrutar de desayunos, almuerzos, carta y cenas. El horario de atención al público será de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas, y los viernes y sábados, de 20:00 a 00:00 horas.

Equipo de Doña Francisquita. / Cedida

La carta de Trazo: tapas y platos para compartir

La propuesta gastronómica de Trazo by Doña Francisquita combina bocados de barra, platos pensados para comer con las manos, elaboraciones de cuchara, opciones para compartir y una selección de postres. La carta arranca con precios desde los 5 euros, con gildas de anchoa y pera confitada o la versión "malagueña" de boquerón en vinagre y aliño de pipirrana cítrica.

Entre los platos de barra destacan el salchichón ibérico de bellota DO Guijuelo con toque de lima —9 euros—, la tosta catalana de atún ibérico —6 euros— y las croquetas de pringá con emulsión de su cocido y arenque ahumado a la mostaza antigua —6 euros—.

Trazo es el nuevo restaurante de Doña Francisquita, ubicado en el Colegio de Arquitectos de Málaga. / La Opinión

Platos informales, cuchara y elaboraciones para compartir

La parte más informal de la carta incluye propuestas como el sándwich de carrillada —8 euros—, el taco de alita —7 euros—, el bollito de jamón asado —7 euros— o la pizza coca de atún rojo —9 euros—. En el apartado de cuchara figuran platos como la burrata, las albóndigas de secreto, el guacamole de frutas o los ñoquis de patata, con precios entre 16 y 18 euros.

Para compartir, Trazo incorpora elaboraciones como el bacalao tempura —20 euros—, el atún encebollado —24 euros—, la lasaña —18 euros—, el canelón de costilla —20 euros— y el cochinillo —26 euros—, el plato de mayor precio de la oferta.

Postres y bodega

El cierre dulce se mueve entre los 6 y 7 euros, con opciones como churros con chocolate, Sabor a Málaga, espuma de arroz con leche, brownie Caramelia o Dulce Infancia. La propuesta se completa con una amplia carta de bodega, dentro de un proyecto que busca sumar gastronomía, identidad y experiencia en uno de los espacios más singulares del entorno del Limonar.