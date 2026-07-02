Una familia de Málaga con el padre con incapacidad permanente y un niño discapacitado será desahuciada el 14 de julio

Ismael Parra, un malagueño de 33 años, con incapacidad permanente total; junto con su mujer Ana María Vélez, su hijo de 6 años con una discapacidad del 49 por ciento y su suegra, serán desahuciados el próximo 14 de julio de un piso en la calle Emilio López Cerezo, en la zona de La Unión. La familia vive en el piso, de unos 50 m2, desde 2023 y paga 1.050 euros al mes, informa.

Se trata del segundo intento de desahucio, después de que, el pasado abril, el juzgado suspendiera el lanzamiento, porque Ismael se recuperaba de una operación.

Como explicó a La Opinión, la causa del desahucio es el impago del alquiler desde enero de 2024, por consejo de su abogado, dado que el propietario del piso -que según informa Ismael Parra, «tiene todo el bloque», con cerca de una treintena de viviendas- no habría arreglado ninguno de los desperfectos del inmueble en el que vive.

Ismael, el inquilino, denuncia que el techo del cuarto de baño lleva más de un año en este estado. / A.V.

Así, detalló Ismael Parra, además de grietas y manchas en las habitaciones, el falso techo del cuarto de baño se desprendió «hace más de un año»; y mostró a La Opinión cómo uno de los ladrillos al descubierto en el techo se movía y caía un trozo al suelo.

Además, indicó, por un fallo eléctrico en la nevera con la que estaba equipado el piso de alquiler, el pasado mes de abril se originó un fuego en la cocina que se extendió al termo. «Pude apagarlo», detalló; pero explicó que tuvo que cambiar estos electrodomésticos, y tampoco entonces consiguió que el arrendador arreglara los desperfectos.

Ismael Parra también indicó que el cuadro eléctrico está defectuoso, «porque cuando salta la luz, todos los diferenciales se quedan para arriba».

La conexión eléctrica en mal estado de la nevera del piso causó un fuego en la cocina, denuncia Ismael Parra. / A.V.

El intento de suicidio en el Puente de la Aurora

Como explicó este inquilino, tuvo que compaginar un trabajo en un restaurante, por el que cobraba 1.050 euros -el importe del alquiler- con la carga y descarga por las tardes, al ser la única fuente de ingresos de su familia.

Esta circunstancia, más el hecho de que «este hombre no arreglaba las cosas», explica que le empujaron a intentar suicidarse el 19 de marzo de este año, y saltar desde el puente de la Aurora, lo que ha provocado que ande con muletas y esté la mayor parte del tiempo en silla de ruedas.

Ismael Parra y su mujer, Ana María Vélez, en el piso del que serán desahuciados el 14 de julio. / A.V.

Al celebrarse el juicio, explicó, su abogada de oficio no argumentó la falta de reparaciones en la vivienda, por lo que el juez no tuvo en cuenta el motivo del impago.

«Venía a cobrar en mano y te daba un recibo hecho a mano»

Ismael Parra también informó de que el precio del alquiler lo ha estado pagando al propietario «en negro, venía a cobrar en mano y te daba un recibo hecho a mano.

Además, criticó que, en todo este tiempo, no ha logrado empadronar a su mujer y a su suegra, «porque cada vez que venía a cobrar, me decía que, en un par de días, que se lo había dicho al gestor».

Por otro lado, explicó que, por su incapacidad permanente tras el intento de suicidio, le ha quedado una pensión de 435 euros, y su hijo cobra 180 euros por la ley de dependencia. «Para comer, vamos al economato de la Misericordia, de la que soy hermano, y a Cáritas».

Ismael Parra también denuncia el mal estado del cuadro eléctrico en su piso en alquiler. / A.V.

Además, recalcó que, el próximo 14 de julio, si se materializa el desahucio, «no tenemos adónde ir, menos mi hijo, que irá a casa de mi madre; pero allí no cabemos», y pidió al Ayuntamiento, una vivienda asequible a sus ingresos. «No me niego a pagar», remarcó.

«Algo muy grave está pasando»

La exconcejala Rosa Galindo, del colectivo Un Techo por Derecho, en declaraciones a La Opinión, manifestó que el dueño del piso «es un gran tenedor», que cuenta con «una sociedad, que es dueña de todo el edificio».

Rosa Galindo alertó de que «algo muy grave está pasando, porque Ismael nos comenta que está cobrando en negro», por lo que pidió al Ayuntamiento de Málaga, «un seguimiento exhaustivo para que investigue el bloque».

Con la muleta, Ismael Parra señala una grieta en el dormitorio de su suegra. / A.V.

Además, también pidió al Consistorio que investigue, por si en el bloque también hubiera pisos turísticos. La portavoz de Un Techo por Derecho criticó el estado de la vivienda, «con unos baños que pueden causar daños a las mismas personas que viven aquí, y nos parece un caso típico de terrorismo rentista que aterriza en nuestros barrios para poner en jaque la vida de la gente».

Por su parte Vicky, también del colectivo, pidió al Ayuntamiento «una buena alternativa habitacional para esta familia».